Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ В ВСУ иностранных наёмников назначают командирами над мобилизованными

В ВСУ иностранных наёмников назначают командирами над мобилизованными

19 августа 2024, 10:11
Фото: istockphoto / Michele Ursi

Фото: istockphoto / Michele Ursi

По информации, полученной координатором Николаевского подполья Сергеем Лебедевым от его коллег, иностранные наёмники, попавшие под обстрел в пригороде Киева, должны были руководить мобилизованными. Об этом сообщает РИА Новости.
«Вчера их собрали в гостинице, чтобы сегодня отправить по частям к месту назначения. На самом деле, их сопровождают сержанты из числа мобилизованных», — рассказал источник агентству.

По его словам, в Киеве действует несколько пунктов сбора иностранных наёмников. Ранее Лебедев сообщал, что один из таких пунктов подвергся обстрелу.



Кроме того, по словам координатора подполья, был нанесён удар по складу боеприпасов и артиллерии ВСУ, расположенному на севере Павлограда в Днепропетровской области.

Накануне вечером в Киеве, Киевской области и ещё восьми регионах Украины была объявлена воздушная тревога.

Читайте также:

Боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области

Пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ

Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции
#человек
#тревога
#всу
#удар
#воздушная тревога
#наемники
#украина
#мобилизация
В США сделали тревожное заявление о ситуации в Курской области
MWM: потери среди элиты ВСУ в Курской области могут сильно сказаться на Украине
19 августа 2024, 10:39

Фото: istockphoto/ValleraTo

Потери среди элиты Вооруженных сил Украины в Курской области могут сильно сказаться на Украине. Об этом пишет издание Military Watch Magazine.
«Очень высокий уровень потерь в элитных подразделениях Украины в Курской области привел аналитиков к выводу, что уничтожение этих сил, вероятно, окажет серьезное влияние на боевую мощь страны в целом», — отмечается в материале.

Ранее Минобороны РФ сообщило, что общие потери ВСУ за время боевых действий в курском приграничье составили более 3 460 военных, 50 танков, 45 бронетранспортеров.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области

Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР
#минобороны рф
#владимир путин
#президент
#лидер
#сво
#всу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ раскрыли хитрость ВСУ
Артиллерист ВС РФ Квант: боевики ВСУ стали «сдваивать стволы»
19 августа 2024, 10:36

РИА Новости/Евгений Биятов

Стало известно, как боевики ВСУ прятали американское вооружение, а именно, гаубицу М777. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал российский артиллерист с позывным «Квант». По его словам, противник поставил в створе миномет, чтобы было непонятно, откуда и какое орудие бьет.
«Синхронно стреляли из него и из М777», — пояснил «Квант».

Для определения квадрата, откуда бьет противник, были размещены три наблюдателя в километре, они отмечали направление выстрела, а также время, чтобы примерно представлять расположение украинских боевиков.

«Наш «Зоопарк» (РЛС контрбатарейной борьбы — Прим. ред.) засек оба орудия. Навели туда «Грады», отправили «Орлан» еще раз. Сообщают: орудие стоит, рядом машины эвакуации. Саму гаубицу мы уже «Мстой» раздолбали. Тут нет какой-то лично заслуги. Все это — результат командной работы», — резюмировал «Квант».

Российская спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

Читайте также:

ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны

В ВСУ иностранных наёмников назначают командирами над мобилизованными

В Нью-Йорке остались редкие очаги сопротивления ВСУ
#россия
#украина
#война
#сво
#всу
#вс рф
#новости
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВСУ перебрасывают войска в Курской области для атаки с другой стороны
19 августа 2024, 10:27

Фото: istockphoto / Olena_Z

Командир спецназа «Ахмат», генерал-майор Апти Алаудинов, сообщил, что украинские военные на курском направлении пытаются атаковать новый участок. Однако российские силы сохраняют контроль над ситуацией, сообщили в RT.
«На сегодняшний день мы видим, что противник передислоцируется, чтобы попытаться зайти с другой стороны», — подчеркнул Алаудинов.

Он подчеркнул, что российские войска полностью контролируют обстановку и готовы отразить любые действия противника.

ВСУ предприняли попытку прорыва в Курскую область 6 августа. Вооружённые силы Российской Федерации успешно отражают атаки противника. В регионе введён режим контртеррористической операции.

По словам Алаудинова, российские военные активно истощают военные ресурсы украинских вооружённых сил. Он также отметил, что военнослужащие противника начали активно сдаваться в плен на всех участках Курской области.

Читайте также:

В ВСУ иностранных наёмников назначают командирами над мобилизованными

В Нью-Йорке остались редкие очаги сопротивления ВСУ

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР
#военные
#операции
#режим
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Нью-Йорке остались редкие очаги сопротивления ВСУ
ТАСС: ВСУ практически покинули Нью-Йорк, идет зачистка очагов сопротивления
19 августа 2024, 10:08

Фото: iStock/Anna_Anikina

Украинские боевики практически покинули поселок Нью-Йорк (Новгородское) в ДНР, остались только редкие очаги сопротивления. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Согласно информации источника, российская армия зачищает редкие очаги сопротивления в Нью-Йорке. Уточняется, что при этом украинские войска пытаются наносить удары из-за пределов населенного пункта.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян

Пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ

МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной
#лнр
#всу
#ракеты
#сбу
#вс рф
#россия
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Боевики ВСУ уничтожили последний мост через реку Сейм в Курской области
ВО: ВСУ обрушили третий мост через реку Сейм в Курской области
19 августа 2024, 10:03

Фото: istockphoto/Pawel Kajak

Ночью 19 августа боевики Вооруженных сил Украины нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Об этом пишет Telegram-канал «Военный обозреватель».
«По неподтвержденным данным, ВСУ нанесли удар по третьему и последнему мосту через реку Сейм в Курской области. Часть моста обрушилась», — указано в сообщении.

Сообщается, что от удара у него обрушилась часть перекрытия. Ранее украинские военные обрушили еще два моста, поэтому данное сооружение стало последним, через которое армия России могла осуществлять подвоз боеприпасов на данном участке.

Напомним, что ВСУ попытались 6 августа захватить участок территории Суджанского района Курской области. Атака началась около трех утра. Боевики наносили удары из артиллерии, танков и атаковали дронами, после чего принялись атаковать российскую границу на автомобилях со знаками отличия в виде треугольника. По оценкам экспертов, Украина пошла на отчаянный шаг, который может привести к краху киевского режима.

Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР

Жительница Курской области рассказала об иностранных наемниках

ЦИПсО привлек иноСМИ для постановочной съемки с пленными в Сумской больнице
#военные
#армия
#радио
#участок
#украина
#армия россии
#всу
#вс рф
#удар
#атака
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пенсионер из Курской области спас десятки человек от ВСУ
«Известия»: пенсионер из Курской области спас 60 человек при обстреле ВСУ
19 августа 2024, 09:50

Фото: iStock/Alex Kochev

Пенсионер Юрий Сухоруков из Курской области помог эвакуироваться 60 односельчанам из села Гуево, которое подверглось обстрелам со стороны украинских боевиков. Об этом пишут «Известия».
«Я видел, как ВСУ стреляли. Это буквально секунды: не остановишься, ничего не разглядишь. Я понимал, что если остановишься, то в тебя выстрелят», ― цитируют «Известия» Сухорукова.

Отмечается, что пенсионер координировал эвакуацию односельчан по телефону. После вторжения украинских войск в Суджанский район, ему удалось вместе с супругой покинуть село на автомобиле.

Чтобы спастись, людям пришлось переплыть реку и пройти 35 километров под обстрелами.

Напомним, российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВС России отбрасывают группировки ВСУ на прежние позиции.

Читайте также:

МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной

Подрыв в Курской области, обрушение фронта в Донбассе: последние новости СВО

Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян
#пенсионер
#мид
#село
#новости
#лнр
#всу
#ракеты
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Пленный военный ВСУ рассказал, как его отправили на уже занятые ВС РФ позиции
19 августа 2024, 09:44

Фото: iStock/Prostock-Studio

Сдавшийся в плен военный ВСУ Владимир Бахмистеров рассказал, как командование отправило его подразделение на позиции, которые уже были заняты военными ВС РФ. Об этом пишет ТАСС.
Он отметил, что сотрудники ТЦК забрали его из дома. Службу мужчина проходил в 110-й бригаде. По его словам, командование послало его с сослуживцами на соседнюю позицию, чтобы там они держивали оборону.

«Но когда туда пришли там уже были российские военные. Мы просили поддержки, но командование про нас забыло. Было много 200-х и 300-х, и никто их не забирал», — сказал он.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. В украинских социальных сетях регулярно распространяются видео силовой мобилизации и конфликтов граждан с военкомами в разных городах.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР

В Британии заявили о нелегитимности Зеленского

Российские военные остановили продвижение ВСУ к юго-востоку от Суджи в Курской области
#военные
#владимир путин
#президент
#видео
#село
#мужчина
#операции
#сотрудники
#дома
#лидер
#мобилизация
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
МИД пообещал ответ на попытки Польши сбить российские ракеты над Украиной
МИД: Москва ответит на попытки Варшавы сбивать российские ракеты над Украиной
19 августа 2024, 09:30

Фото: iStock/iDymax

Директор третьего европейского департамента МИД РФ Олег Тяпкин заявил, что Россия даст конкретный и быстрый ответ, если Польша попытается перехватить ракеты над Украиной, передает РИА Новости.
По словам дипломата, «если Польша поддастся авантюрному порыву» и попытается перехватить ракеты, которые применяются для нейтрализации военных угроз, исходящих для РФ с украинской территории, в таком случае реакция со стороны Москвы будет адекватной.

Тяпкин добавил, что прямое участие западных стран в украинском противостоянии имеет большие риски для эскалации международной обстановки. Он заключил, что Москва неоднократно указывала на неприемлемость данных действий.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Читайте также:

Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР

Стало известно, какое оружие используют ВСУ при атаке на Курскую область
#москва
#оружие
#польша
#лнр
#всу
#ракеты
#солдат
#рф
#сбу
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подрыв в Курской области, обрушение фронта в Донбассе: последние новости СВО
ВСУ обрушили третий мост через реку Сейм в Курской области, что известно
19 августа 2024, 09:27

Фото: istockphoto/Diy1

Украинские боевики стремятся зайти вглубь обороны ВС РФ, но сталкиваются с сопротивлением. По всей линии фронта продолжаются активные бои. Ситуация для ВСУ на Донецком направлении становится напряженной. О последних событиях в зоне проведения спецоперации расскажет редакция «Радио 1».

Курская область


Российские войска стремятся выбить ВСУ с ранее занятых территорий. Несмотря на потери среди личного состава украинские боевики намерены продвинуться в Беловском районе. ВСУ также продолжают попытки прорыва обороны Бесстрашных севернее и южнее н.п. Суджа. Российская армия отбрасывает группировки ВСУ на прежние позиции. На севере противник дважды атаковал н.п. Черкасское Поречное и Малая Локня.

Ожесточенные бои продолжаются в районе Уланок и Черкасская Конопелька. Прорыва на этом участке не допущено.

По последним данным телеграм-канала «Военный обозреватель», ВСУ нанесли удар по третьему мосту через реку Сейм в Курской области. Прежде уничтоженными оказались еще два моста, служащие для подвоза боеприпасов для ВС РФ.

Запорожское направление


ВСУ концентрируют силы на этом участке фронта. Севернее Работино и северо-западнее Вербового российскими бойцами ведутся позиционные бои. В результате массированного удара по позициям противника удалось уничтожить расчет вражеского БПЛА в районе Малой Токмачки.
«Искандерами» ВС РФ поразили места сосредоточения техники и живой силы ВСУ в районе Орехова.


Фото: istockphoto/vicnt

Донецкое направление


Ожесточенные бои зафиксированы в Константиновке. ВС РФ продвигаются к Камышевке, Мариновке и Новогродовке, Гродовке. В Дзержинском российская армия перешла в активное наступление.

После установления контроля над Нью-Йорком ВС РФ начали штурмовать находящуюся вблизи Нелеповку. Об этом в своем телеграм-канале сообщил военный корреспондент Евгений Лисицын.
«Российская армия приступила к штурму соседней Нелеповки. Бои уже идут на окраине поселка. Также идет продвижение в Торецке», – рассказал он.

Харьковское направление


Продолжаются бои в Волчанске и в районе Глубокого. ВСУ попытались атаковать Ольговку и Комаровку. В результате неудачного наступления ВСУ потеряли до 50 бойцов и несколько единиц тяжелой техники. Прежде появилась информация о том, что противник зашел в Коренево, однако ряд военных корреспондентов эту информацию опроверг.

Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом
Российские военные нанесли удар по иностранным наемникам под Киевом

Прорыв в Донбассе


ВС РФ заходят в Заветное и перехватывают инициативу в раойонах Желанного и Новожеланного. Цель российских бойцов – подойти к Птичьему. Через этот населенный пункт снабжается группировка ВСУ, базирующаяся в восточной части Селидово. Есть продвижение в Гродовке, где ВС РФ подходят к центру населённого пункта.
Удалось продвинуться российской армии в Новогородовке и Николаевке.

Из-за концентрации основных сил ВСУ на Курском направлении возникла угроза осыпания фронта на Красноармейском направлении.

Читайте также:

ВС РФ уничтожили 10 000 солдат ВСУ и иностранных наемников, пытавшихся проникнуть в ЛНР

Задержанный в ЛНР рассказал, как СБУ вербовала уехавших с Украины россиян

Жительница Курской области рассказала об иностранных наемниках
#армия
#бпла
#информация
#лнр
#всу
#вс рф
#солдат
#удар
#сбу
#сво
#сводкасво
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф