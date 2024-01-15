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ВС РФ разбили базу горючего для техники ВСУ

Минобороны: ВС РФ нанесли удар по базе горючего для техники ВСУ
15 января 2024, 15:33
Фото: iStock/bpawesome

Фото: iStock/bpawesome

Российская армия нанесла удары по базе горючего для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.

Также добавляется что российским ударом уничтожена живая сила ВСУ живая сила и вооружение в 142-х районах.


Кроме того, за минувшие сутки средствами российской ПВО было сбито 25 беспилотников ВСУ в ЛНР, ДНР и Запорожской области. Также были сбиты три ракеты «Точка-У».

Ранее в российском Минобороны также сообщали, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.

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В ГУР посчитали число добровольцев, которые идут в ВС РФ
В ГУР заявили, что ВС РФ ежемесячно пополняется на 30 тысяч добровольцев
15 января 2024, 16:00

Фото: iStock/kobzev3179

Ежемесячно контракты с Минобороны подписывает порядка 30 тысяч россиян. Об этом заявил официальный представитель ГУР МО Украины Вадим Скибицкий.
По его словам, в ВС РФ ежедневно вступает 1000-1100 добровольцев, что позволяет российским силам восполнять потери и формировать резервные полки. При этом Скибицкий отметил, что люди идут в армию добровольно, их не мобилизуют насильно, как утверждалось ранее. Однако он считает, что россияне имеют качественную мотивацию – это большая зарплата, которую получают военные.

По информации ГУР, зарплаты российских солдат в зоне спецоперации составляют порядка 220–250 тысяч рублей в месяц. При этом за день боевых действий идет надбавка 8 тысяч рублей к зарплате.

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Украине пришел конец, считают в США
Макгрегор: Украине пришел конец как государству
15 января 2024, 15:06

Фото: iStock/JARAMA

Украина перестала существовать как государство, страну покинули миллионы граждан, а рождаемость упала до критического уровня. Такое заявление сделал экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
«Я боюсь, печальная правда состоит в том, что Украине пришел конец как государству. Но мы будем продолжать делать вид, что она существует, пока это совершенно точно будет не так», — заявил Макгрегор в интервью немецкому YouTube-каналу Die Weltwoche.

Он пояснил, что в результате конфликта Украину покинули миллионы граждан, а также снизилась рождаемость до критического уровня. При этом Вашингтон продолжает поддерживать этот конфликт, а украинцы несут колоссальные потери на поле боя. Он напомнил, что генпрокурор уже публично признал, что Украина потеряла 500 тысяч военных.

«Господи, какая неожиданность!» — иронично отметил Макгрегор.

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На Украине мужчин задерживают для мобилизации, укладывая лицом в землю
15 января 2024, 13:17

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Украинских мужчин задерживают для мобилизации, укладывая их лицом в землю, жёсткие кадры опубликовало издание «Страна.uа» в своём Telegram-канале.
Предположительно, обнародованный ролик снят в Ивано-Франковске, однако, когда именно — неизвестно.

На кадрах видно, как сотрудники правоохранительных органов и люди в военной форме хватают украинцев и укладывают их лицом в асфальт прямо у проезжей части.

Ранее командир пятой отдельной штурмовой бригады ВСУ Алексей Тарасенко заявил, что ситуация с личным составом Вооружённых сил Украины можно оценить как критическую. По его словам, средний возраст новобранцев достигает сорока лет, при этом, многие из них имеют серьёзные заболевания.

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#всу
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Rzeczpospolita: ВПК Польши переживает бум из-за украинского конфликта
15 января 2024, 12:53

Фото: istockphoto/Sviatlana Lazarenka

Польские заводы, производящие оружие и боеприпасы, постоянно наращивают объёмы производства. Конечно, это происходит на фоне поставок вооружений Украине.
Издание Rzeczpospolita сообщает, например, о компании Nitro-Chem в Быдгощи, производящей тротил. По словам директора предприятия, он перешли на работу в три смены и изготавливают взрывчатое вещество в три смены. Завод Lucznik из Радома собирается нарастить производство автоматов до 100 тысяч в год. Подобная динамика наблюдается и у других предприятий военно-промышленного комплекса, пишут авторы публикации.

Один из крупнейших в Польше оборонных заводов Huta Stalowa Wola, производящий артиллерийские орудия, станет выпускать также БТР и БМП. Руководство предприятия намерено увеличить выпуск продукции вдвое.

Как отмечается в материале, текущий бум в оборонно-промышленном секторе экономики Польши спровоцирован резким ростом спроса на рынке, который, безусловно, вызван конфликтом на Украине.

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Песков: Кремль не имеет информации о каких-либо сбитых российских самолётах
15 января 2024, 12:32

Фото: сайт Кремля

В Кремле не располагают информацией о том, что какие-либо российские самолёты были сбиты украинскими военными. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее киевские заявили, что Вооружённые силы Украины (ВСУ) сумели сбить самолёты А-50 и Ил-22 Вооружённых сил Российской Федерации, напоминает телеграм-канал «Раньше всех. Ну почти». Комментируя это утверждение, представитель Кремля отметил, что такая информация, правдивая или ложная, всё-таки относится к проведению специальной военной операции. Поэтому по вопросам, касающимся СВО, лучше обращаться в министерство обороны РФ, порекомендовал Песков.

Напомним, ранее украинские СМИ и телеграм-каналы опубликовали сообщение о том, что в ночь на 15 января над Азовским морем были сбиты летающий командный пункт Ил-22М и самолёт-разведчик А-50. По информации российских телеграм-каналов, Ил-22М получил повреждения в ходе некоего воздушного инцидента и совершил вынужденную посадку в Анапе. По А-50 информации пока нет.

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Главного уральского десантника Тетерина признали негодным для СВО
15 января 2024, 11:54

Фото: iStock/Prostock-Studio

Председателя Союза десантников Уральского федерального округа Евгения Тетерина признали негодным для спецоперации на Украине, об этом сообщил его адвокат Дмитрий Бушухин в интервью для URA.RU.
«Возможно, Евгений Павлович вернется на фронт, но уже в другом статусе», - прокомментировал ситуацию Бушухин.

Тетерин нёс службу в составе штурмовой группы, получил ранение на полях специальной военной операции и вернулся в Екатеринбург в декабре 2023 года. Тогда он только подтвердил факт своего ранения, а подробности сообщать отказался, сославшись на запрет командования.

При этом, в 2021 году в отношении военного было возбуждено уголовное дело о взятке. По версии следствия, Тетерин передал сотрудники ФНС около 13 миллионов рублей. Сперва десантник был помещён в СИЗО, затем переведён под домашней арест, а в 2022 году он отправился на СВО.

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МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт ВСУ под Купянском
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#сво
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#екатеринбург
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МО РФ: Расчёт ОТРК «Искандер» поразил командный пункт ВСУ под Купянском
15 января 2024, 11:11

Фото: istockphoto/bpawesome

Расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.
По сообщению пресс-службы министерства обороны, КП был тщательно укрыт и замаскирован, но разведка с помощью дронов уже несколько дней отрабатывала его, поэтому координаты были довольно точно известны российским ракетчикам. По данным с переднего края, в результате удара «Искандера» цель была уничтожена.

Оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер» находятся за многие километры от передней линии, однако благодаря своей огневой мощи способны наносить значительный урон противнику. Ракетные комплексы этой системы зарекомендовали себя с самой лучшей стороны. Представители Минобороны подчёркивают, что «Искандер» не имеет аналогов во всём мире.

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#минобороны
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#всу
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В Минобороны подтвердили уничтожение трех «Точек-У» над Курской областью
Минобороны РФ: над Курской областью уничтожили три ракеты ТРК «Точка-У»
15 января 2024, 10:05

Фото: istock / Alexyz3d

Российские средства противовоздушной обороны ликвидировали три ракеты Вооруженный сил Украины «Точка-У» над Курской областью. Об этом информирует Министерство обороны России.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку по объектам на территории Российской Федерации с применением ракет ТРК «Точка-У», — сообщает ведомства.
Губернатор Курска Роман Старовойт уточнил, что, ракеты уничтожили над Фатежским районом.

Информации о пострадавших и разрушениях в результате попытки террористической киевского режима атаки не поступало.

Удары по приграничным регионам РФ стали ответом киевских властей на СВО по защите Донбасса, жители которого не признали итоги государственного переворота на Украине в 2014 году. Президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции 24 февраля 2022 года на фоне регулярных обстрелов региона со стороны ВСУ.

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#всу
#ракеты
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На Украине скончался самый опытный пилот ВСУ Павлович
15 января 2024, 09:30

Фото: iStock/SOMATUSCANI

Отставной пилот Вооружённых сил Украины генерал Станислав Павлович, которого называли самым опытным украинским пилотом, скончался, об этом сообщили представители воздушного командования «Запад».
«Отставной летчик ВСУ генерал-майор Станислав Павлович погиб на Украине», — цитирует украинское командование издание «Военное обозрение».

Точно известно, что Павловича похоронили в городе Львов, а вот данные о причинах его смерти разнятся.

По одной из версий, пилот погиб в результате ракетного удара по одному из военных аэродромов Украины. По другой, Павлович разбился во время тренировки одного из новых пилотов Вооружённых сил Украины на военном самолёте.

В то же время, известно о похоронах ещё двух неназванных украинских пилотов.

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