ВС РФ разбили базу горючего для техники ВСУ

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Российская армия нанесла удары по базе горючего для военной техники ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных Сил Российской Федерации поражены: база горючего для военной техники ВСУ, 109 артиллерийских подразделений на огневых позициях», - говорится в сообщении оборонного ведомства РФ.
Также добавляется что российским ударом уничтожена живая сила ВСУ живая сила и вооружение в 142-х районах.
Ранее в российском Минобороны также сообщали, что расчёт оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Искандер» нанёс удары по объектам военной инфраструктуры ВСУ на Купянском направлении. В числе целей был командный пункт (КП) противника.
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Элина Позднякова