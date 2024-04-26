ВС РФ разбомбили эшелон ВСУ с западной техники у Удачного

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Российская армия поразила эшелон Вооруженных сил Украины с западной техникой у Удачного в ДНР.
Об этом сообщает Минобороны России. По данным ведомства, в эшелоне находилась не только западная техника, но и вооружение. Его поразили оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией.
Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады украинских боевиков. Противник планировал дислоцироваться на железнодорожной станции погрузки у Бакалеи в Харьковской области.
Как сообщают в оборонном ведомстве, также было нанесено поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в 112-ти районах боевых действий.
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Помимо этого, ВС РФ нанесли удар по личному составу и технике 67-й механизированной бригады украинских боевиков. Противник планировал дислоцироваться на железнодорожной станции погрузки у Бакалеи в Харьковской области.
Как сообщают в оборонном ведомстве, также было нанесено поражение живой силе и технике Вооружённых сил Украины в 112-ти районах боевых действий.
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Алёна Самарева