Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

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Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по автомобилю с военными номерами в Очакове был нанесен удар, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров Вооруженных сил Украины.
По его словам, удар был нанесен с помощью FPV-дрона.
Ранее подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом. По словам координатор николаевского подполья Сергея Лебедева было уничтожено свыше 200 человек.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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«Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров», — рассказал подпольщик.
Ранее подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом. По словам координатор николаевского подполья Сергея Лебедева было уничтожено свыше 200 человек.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Дарья Осипова