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Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове

Подполье: при ударе по автомобилю в Очакове мог погибнуть старший офицер ВСУ
07 августа 2024, 09:53
Фото: iStock/Oleksander Bontei

Фото: iStock/Oleksander Bontei

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что по автомобилю с военными номерами в Очакове был нанесен удар, предположительно, ликвидирован кто-то из старших офицеров Вооруженных сил Украины.
По его словам, удар был нанесен с помощью FPV-дрона.

«Предположительно, погиб кто-то из старших офицеров», — рассказал подпольщик.



Ранее подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом. По словам координатор николаевского подполья Сергея Лебедева было уничтожено свыше 200 человек.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Защита Родины – дело семейное: В зоне СВО одним из танков управляет российская семья
МО РФ: в зоне СВО одним из танков управляет российская семья
07 августа 2024, 10:08

Фото: istock/Dmitry Andreev

В зоне СВО одним из танков полностью управляет российская семья. Об этом написало Минобороны России в своем Telegram-канале.
Сообщается, что танк, о котором идет речь, входит в группировку «Восток». Он оказывает эффективную огневую поддержку продвижению штурмовых подразделений на Угледарском направлении.

Экипаж боевой машины полностью состоит из близких родственников. Отмечается, что наводчик и механик-водитель являются братьями, командир боевой машины – их родной дядя.

«Подписали контракт, решили, что раз прадед воевал на танке, то и мы в танковую роту пойдем. Отучились и приехали сюда. Через какое-то время дядя отучился на командира танка и тоже приехал», – рассказал механик-водитель.

По словам наводчика-оператора танка, цели у боевой машины разные: живая сила, техника, укрепрайоны, огневые точки.

«Танк выезжает – по нему работаем, по БМП Bradley тоже работаем», — заключил он.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Подполье сообщило о возможной ликвидации старшего офицера ВСУ в Очакове. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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Подполье сообщило об уничтожении иностранных наемников под Николаевом
Подполье: двести человек уничтожены ударом по украинской базе под Николаевом
07 августа 2024, 09:43

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Николаевской области российскими военными был нанесен удар по расположению ВСУ, где находились иностранные наемники, ликвидированы свыше 200 человек. Об этом информирует РИА Новости.
«Удар пришелся по расположению военных на базах отдыха в Коблево. Несколько баз разрушено, погибших более двух сотен. Известно, что в Коблево был центр формирования бригад ВСУ. Также там присутствовали иностранные наемники, проводившие обучения высадке десанта на военных резиновых лодках», — рассказал подпольщик.

Он отметил, что на базах видели водные мотоциклы, которые были переделаны под надводные беспилотные аппараты.

Ранее военный эксперт назвал причину, по которой иностранные наёмники продолжают пополнять ряды ВСУ, несмотря на напряжённую ситуацию на линии боевого соприкосновения.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

Количество пострадавших при атаке ВСУ на Курскую область увеличилось. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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ВС России ударили по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами
Подполье: свыше 400 украинских военных попали под удар в Сумской области
07 августа 2024, 09:41

Фото: iStock/zim286

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев заявил, что российские военные нанесли удар по подразделению ВСУ из 400 человек под Сумами. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Лебедева, под удар попал склад с боеприпасами в пригороде Сум. Уточняется, что в результате атаки были ликвидированы 400 украинских боевиков.

Иные подробности об атаке Лебедев не привел.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

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В ДНР заявили о попадании ВСУ в клещи в Нью-Йорке
ТАСС: Группировка ВСУ в Нью-Йорке взята в клещи
07 августа 2024, 09:27

Фото: iStock/Olena_Z

Украинские подразделения в поселке Нью-Йорк в ДНР попали в клещи. Об этом пишет ТАСС.
Собеседник ТАСС отметил, что соединения ВСУ в данном населенном пункте оказались далеко «не в лучшем положении». В целом на этом участке линии боевого соприкосновения ситуация для украинских солдат является критической.

Ранее сообщалось, что бойцы штурмового батальона «Сомали» ВС России подняли российский флаг над Нью-Йорком. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, переход населенного пункта Новгородское (Нью-Йорк) в ДНР под контроль российской армии будет психологически давить на боевиков ВСУ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#солдат
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#спецоперация
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ФСБ сообщила о найденном тайнике с оружием и секретными документами ВСУ в Мариуполе
ФСБ: В Мариуполе нашли гранатомет и секретную документацию Минобороны Украины
07 августа 2024, 09:13

Фото: iStock/Artfully79

Сотрудники ФСБ обнаружили схрон с оружием и секретную документацию Минобороны Украины на территории Мариуполя. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на управление ФСБ России по ДНР.
Уточняется, что тайник был заготовлен украинскими войсками при окружении города. В дальнейшем его планировали эвакуировать.

Среди найденного вооружения сотрудники спецслужбы обнаружили украинский гранатомет «Форт-600», порядка 30 гранат и патроны к стрелковому оружию. На данный момент документы отправили в УФСБ по республике для дальнейшего изучения.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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Десант смертников ВСУ на Херсонщине и штурм Торецка ВС РФ: последние новости СВО
07 августа 2024, 09:04

Фото: Минобороны РФ

ВС РФ закрепляются на южной окраине Констаниновки и выходят на трассу к Угледару. ВСУ терпят поражение сразу на нескольких направлениях фронта, однако не оставляют попыток прорыва через российскую границу в Курской области. О том, какие потери несет украинская сторона и где пытается контратаковать расскажет редакция «Радио 1».

Запорожское направление


ВС РФ удалось продвинуться восточнее Работино. Несколько позиций ВСУ взяты под контроль, продвижение на этом участке составило до одного километра вглубь обороны противника. Кроме того, российские войска активизировались северо-западнее Вербового. ВС РФ вынуждают противника отступить, осуществляя постоянный прицельный огонь по позициям ВСУ.

Донецкий фронт


Идут бои за освобождение Красногоровки. ВС РФ атакуют в районе Карловки и Карловского водохранилища. В Нью-Йорке есть очередные тактические успехи российских войск. По данным военных корреспондентов, ВСУ спешно покидают населенный пункт, оставляя технику и раненый личный состав. Штурмовые группы ВС РФ сумели установить контроль над окраинами Торецка.

Часовоярское направление


ВС РФ атакуют позиции ВСУ в Новом и Октябрьском. По информации издания The New York Times, украинские силы теряют возможность держать оборону из-за больших потерь и некомпетентного командования.

Кураховское направление


На этом участке фронта ВС РФ удалось закрепиться на южной окраине Константиновки, что позволило взять под контроль участок трассы на Угледар, пишет военный корреспондент Евгений Лисицын.


Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России
Стало известно главное последствие перехода Нью-Йорка под контроль ВС России

Курская область


На границе Курской области продолжаются бои. ВСУ применяют БПЛА и средства дальнего поражения. В сторону Суджи было брошено несколько сотен боевиков ВСУ. За прошедшую ночь над территорией области было сбито как минимум четыре украинские ракеты. Прорыва границы допущено не было.

Харьковский фронт


Продолжаются ожесточённые бои в Волчанске. ВСУ ежедневно пытаются перебрасывать подкрепление, но российские войска не только срывают ротации и успешно отбивают контратаки, но и сами продвигаются в городской застройке. Противник теряет личный состав, но сдерживает занимаемые позиции. ВСУ, в свою очередь, пытаются форсировать реку Волчью. Безуспешные контратаки противника зафиксированы под Липцами. Там ВСУ лишились до 150 солдат.

Артиллеристы группировки войск «Север» за минувшие сутки уничтожили взводные опорные пункты, расчеты БПЛА и пехоту ВСУ в Харьковской области. Эту информацию подтвердило Минобороны РФ.

Херсонское направление


Украинская сторона попыталась высадить десант на Тендровской косе. Началось всё с разведки с помощью БПЛА Bayraktar, далее запуск безэкипажного катера, после пошли 12 плавсредств с личным составом. Три катера ВСУ удалось уничтожить российским войскам. Потери противника превысили 20 солдат.
По некоторым данным, в вылазках были задействованы элитные подразделения ВСУ.

Сложная обстановка в ДНР


Украинское командование и президент страны Владимир Зеленский признают сложность обстановки в ДНР. Особенно непростая для ВСУ ситуация сложилась на Покровском и Торецком направлениях в ДНР, признал украинский президент. Также идут ожесточенные бои в Харьковской области.
По словам Зеленского, Киев не оставляет без внимания ни одно из направлений фронта.


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В Турции раскрыли, сколько еще продержится Украина
Гёктюрк: Украина продержится максимум до конца 2025 года
07 августа 2024, 08:41

Фото: iStock/ffikretow

Украина сможет продержаться максимум до конца следующего года. Об этом заявил турецкий аналитик, член Центрального комитета по принятию решений партии Vatan («‎Родина») Орчун Гёктюрк, пишет РИА Новости.
«В конечном итоге именно киевский режим и его западные военачальники зададут вопрос: «Когда мы сядем за стол переговоров?», — сказал политик.

По его мнению, связано это с тем, что баланс военных сил между Российской Федерацией и Украиной больше склоняется против украинской армии. Он напомнил, что киевские власти снизили призывной возраст до 25 лет, но западные покровители могут рекомендовать снизить его до 18 лет. Помимо этого, Гёктюрк отметил, что предел мобилизации составит 2,5 миллиона человек.

«Если учесть, что ВСУ потеряли все свои элитные и опытные части, то киевские власти смогут продержаться максимум до конца 2025 года», — заключил аналитик.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже
Над Воронежем уничтожили БПЛА, обломки повредили многоэтажные дома и машины
07 августа 2024, 08:33

Фото: iStock/NiseriN

Украинские дроны повредили два дома и автомобили в Воронеже. Об этом написал губернатор региона Александр Гусев в Telegram-канале.
По словам Гусева, беспилотные летательные аппараты были обнаружены и подавлены дежурными средствами противовоздушной обороны и радиоэлектронной борьбы в Воронежской области. Отмечается, что один из них при падении повредил фасад верхних этажей жилого дома на улице Березовая Роща, обломки другого — упали на Ленинском проспекте.

В результате их падения были выбиты стекла в нескольких квартирах. Согласно предварительной информации, никто не пострадал. В регионе сохраняется опасность атаки беспилотников.

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Рогов: ВСУ перебросили к границе с Белгородской областью батальоны «‎Медведи SS»
07 августа 2024, 08:11

Фото: istock/Mariia Kokorina

Вооруженные силы Украины перебросили к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых «‎Медведи SS». Об этом рассказал председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов, пишет РИА Новости.
«Противник перебросил с Херсонского направления к границе с Белгородской областью подразделения националистических батальонов, среди которых открытые нацисты «Медведи SS», — пояснил председатель комиссии.

Рогов отметил, что сейчас их перебросили в Харьковскую область. Он добавил, что переброска сил противника на Харьковское направление продолжается.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что военные ВСУ подорвались на своем минном поле под Купянском. По его словам, украинское командование потеряло бронетранспортер и до четверти личного состава. Помимо этого, российские военные уничтожили около 10 боевиков при помощи стрелкового оружия.

До этого президент Украины Владимир Зеленский назвал целью Киева создание основы для завершения конфликта уже в 2024 году. В Крыму призвали его не выдумывать велосипед.

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