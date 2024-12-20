За неделю на линии боевого соприкосновения в плен сдались 59 украинских военных

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На фоне продолжающихся боевых действий в рамках специальной военной операции, Минобороны России сообщило о том, что за последнюю неделю 59 украинских военнослужащих сдались в плен российским подразделениям. Об этом МО проинформировало в своей сводке.
«В течение недели на линии боевого соприкосновения сдались в плен 59 украинских военнослужащих», — говорится в сообщении российского военного ведомства.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На Украине призвали к эвакуации из подконтрольного ВСУ Херсона. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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