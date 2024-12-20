Появились кадры с последствиями удара ВС РФ по пункту управления СБУ

Фото: iStock/ vadimrysev
В Сети появились кадры с последствиями удара армии РФ по пункту управления СБУ на Антоновича, 75 (бывшая улица Горького) в Киеве. Фото опубликовал Телеграм-канал SHOT.
На фотографии видно, что в здании выбиты все окна, а автомобили, которые были припаркованы рядом, сгорели, кирпичный забор разрушился.
Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ в ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию.
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Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ в ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию.
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Ольга Енгалычева