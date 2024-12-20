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Появились кадры с последствиями удара ВС РФ по пункту управления СБУ

Фото: iStock/ vadimrysev

Фото: iStock/ vadimrysev

В Сети появились кадры с последствиями удара армии РФ по пункту управления СБУ на Антоновича, 75 (бывшая улица Горького) в Киеве. Фото опубликовал Телеграм-канал SHOT.
На фотографии видно, что в здании выбиты все окна, а автомобили, которые были припаркованы рядом, сгорели, кирпичный забор разрушился.

Армия России нанесла групповой удар по пункту управлению СБУ в ответ на удар Вооружённых сил Украины по Ростовской области Вооружённые силы.



Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России. По итогам 2024 года, как ранее сообщал Путин, ВС РФ освободили 189 населённых пунктов. Глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию.



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#фотография
#киев
Политолог Блохин о словах Келлога: Киев не готов к мирным переговорам
20 декабря 2024, 12:42

Фото: iStock/Diy13

Киев не готов к мирным переговорам с Москвой, так как его требования о возврате Крыма и новых регионов неприемлемы для России. Об этом заявил политолог-американист Константин Блохин, комментируя заявление будущего спецпосланника избранного президента США Дональда Трампа по Украине Кита Келлога о том, что обе стороны конфликта готовы к переговорам.
«Все эти заявления о готовности к переговорам мы слышали на протяжении всего времени. Украина готова к переговорам с Россией, но на неприемлемых для России условиях, таких как «возврат» Крыма и новых территорий. Поэтому в реальности вроде бы все готовы, а никто не знает, как этот переговорный процесс закончится и на чьих условиях. Тем более что Трамп не принимает решения, а Келлог тем более не принимает решения», — пояснил эксперт в беседе с RT.
Вместе с тем Владимир Зеленский назвал ничтожными европейские гарантии безопасности для Украины. Как сообщает Общественная Служба Новостей, лидер киевского режима считает, что настоящие гарантии могут исходить только от НАТО.
«При этом Зеленский сказал, что для вступления в альянс, Украине нужны хоть какие-нибудь гарантии безопасности и их нужно обсуждать отдельно и с США, и с Европой», — пишет издание.
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#служба
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Ветеран СВО стал мэром города в Свердловской области
Ветеран СВО назначен на должность главы Туринского округа в Свердловской области
20 декабря 2024, 12:39

Владимир Моисеев (Кадр из видео телекомпании «Вектор» в соцсети «ВКонтакте»)

Ветеран специальной военной операции (СВО) Владимир Моисеев стал главой Туринского городского округа в Свердловской области.
Как сообщает Lenta.ru со ссылкой на пресс-службу местной администрации в соцсети «ВКонтакте», Моисеев был избран путём открытого голосования членов городской думы, получив поддержку 12 из 16 депутатов.

До этого ветеран СВО работал в системе энергосбыта и сам был депутатом. В зоне спецоперации он служил по контракту.

Ранее президент России Владимир Путин объяснил своё решение назначить Александра Хинштейна на должность временно исполняющего обязанности губернатора Курской области. Во время прямой линии глава государства отметил, что Хинштейн обладает опытом работы с людьми и умеет находить индивидуальный подход к каждому.

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#сво
#екатеринбург
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Обвиняемый в убийстве генерала Кириллова Курбанова приехал в Россию осенью
20 декабря 2024, 12:31

Фото: istockphoto/shironosov

Предполагаемый исполнитель террористического акта в Москве, в результате которого погиб начальник войск РХБЗ генерал-лейтенант Игорь Кириллов, приехал в Россию нынешней осенью.
Об этом РИА Новости сообщил источник в правоохранительных органах. В четверг, 19 декабря, Басманный районный суд города Москвы поместил под стражу предполагаемого преступника гражданина Узбекистана Ахмада Курбонова. Он обвиняется по статьям «Теракт», «Незаконный оборот взрывных устройств» и «Незаконное изготовление взрывных устройств».

Задержали исполнителя теракта утром 18 декабря. Курбонов рассказал, что был завербован украинскими спецслужбами и по их заданию приехал в Москву осенью 2024 года. Он получил самодельное взрывное устройство (СВУ) большой мощности, установил его на электросамокат, который припарковал около подъезда дома на Рязанском проспекте, где проживал Кириллов. СВУ он привёл в действие дистанционно, когда генерал и его помощник майор Илья Поликарпов вышли на улицу. За совершение теракта исполнителю было обещано 100 тысяч долларов и возможность проживания в одной из стран Евросоюза.

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#суд
#теракт
#дома
#новости
#электросамокат
#взрыв
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В Евросовете назвали ошибкой заявление о том, что Украина должна победить
20 декабря 2024, 12:29

Фото: iStock/artJazz

В Евросовете назвали ошибкой заявление на их сайте о том, что «Украина должна победить в этой войне». Лидеры Евросоюза, вероятно, стараются избегать таких формулировок, пишет газета Politico.
Так, например, в заявлении Евросовета по Украине от 19 декабря отмечается, что «Россия не должна одержать верх»

Издание указывает, что это контрастирует со стремлением главы евродипломатии Кайи Каллас настоять на том, что Украина должна одержать победу в конфликте. Однако лидеры Евросоюза, по всей видимости, не могут заставить себя зайти настолько далеко.

Несмотря на такую установку Politico обнаружила, что на сайте Евросовета опубликовано заявление о принятии 15-го пакета антироссийских санкций, в котором говорится, что «Украина должна выиграть эту войну».

Чиновник Евросовета, комментируя эту ситуацию в беседе с газетой, отметил, что это была ошибка, которую непременно исправят.

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#евросоюз
#украина
#победа
#заявление
#конфликт
#россия
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Маск рассказал, что может спасти немцев
Маск: только правая партия «Альтернатива для Германии» может спасти ФРГ
20 декабря 2024, 12:02

Фото: istockphoto/photosvit

Американский предприниматель Илон Маск выразил свою поддержку правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), заявив, что именно она может спасти Германию. Такое мнение бизнесмен высказал в своем посте в социальной сети X.
Он сделал репост сообщения немецкой политической активистки, которая раскритиковала кандидата в канцлеры от консервативного блока ХДС/ХСС Фридриха Мерца. Активистка отметила, что Мерц «в ужасе» от идеи, что Германии стоит последовать примеру Илона Маска и аргентинского лидера Хавьера Милея.

Маск, подчеркивая важность диалога с АдГ, отметил, что Мерц уклоняется от обсуждения с этой партией. Комментарий Маска вызвал реакцию сопредседателя АдГ и кандидата в канцлеры Германии Алисы Вайдель, которая согласилась с его мнением и подтвердила, что он совершенно прав.

Ранее стало известно, что республиканцы поддерживают выдвижение миллиардера Илона Маска на пост спикера палаты представителей конгресса США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#радио 1
#заявление
#маска
#илон маск
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Рябков: Будущий спецпосланник по Украине Келлог пока не обращался к РФ
20 декабря 2024, 11:50

Сергей Рябков (Фото: kremlin.ru)

Предложения США по Украине носят скорее умозрительный и неофициальный характер. Например, будущий спецпосланник американского президента Келлог пока не обращался к России с просьбой о контактах.
Об этом заявил журналистам заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков. Он отметил, что ведомство, конечно, проводит мониторинг того, что говорится, пишется и публикуется лицами, которые со временем займут официальные посты. Однако заявления и предложения Кита Келлога, которого Трамп собирается назначить специальным посланником по Украине, статуса и официального характера не имеют, пояснил дипломат.

Рябков подчеркнул, что позиция Москвы по вопросу мирного урегулирования на Украине излагалась уже неоднократно. О ней прекрасно осведомлена как уходящая администрация США, так и те чиновники и официальные лица, которые придут ей на смену. Если Келлогу в своих построениях будет опираться на здравый смысл, ему так или иначе придётся работать с тем набором идей, которые предложила Россия, заключил замминистра.

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#сша
#россия
#администрация
#мониторинг
#чиновники
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#рф
#трамп
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Медведев: Зеленский решил показать свою «крутость» оскорблениями в адрес Путина
20 декабря 2024, 11:30

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Зампред Совета безопасности (СБ) Дмитрий Медведев фразой «решил показать свою крутость» охарактеризовал оскорбительные слова главы киевского режима Владимира Зеленского в адрес президента России Владимира Путина. Ситуацию он прокомментировал в своём Teлеграм-канале.
В посте Дмитрий Медведев обратил внимание, что лидер большой страны должен быть вежливым и корректным.

«Что вчера в ходе прямой линии блестяще продемонстрировал Владимир Путин, который излучал уверенность и спокойствие», — подчеркнул зампред Совета безопасности.

Дмитрий Медведев выразил уверенность, что Владимир Зеленский своими оскорблениями в адрес Владимира Путина показал «средний палец» Дональду Трампу.

Зампред СБ отметил, что с такими выпадами долго «не удержаться в кресле».

«История совсем скоро сольет его в выгребную яму с нечистотами, которая и поглотит ничтожество в удушливых миазмах забвения», — добавил Дмитрий Медведев, указывая на Зеленского.

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#владимир зеленский
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Медведев: Зеленский никому не нужен на войне, он долго не удержится в кресле
20 декабря 2024, 11:19

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что Владимир Зеленский осознает невозможность легитимизации своего положения на посту президента Украины и делает акцент на продолжении конфликта. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Однако, по его словам, даже в этом контексте Зеленский не является никому нужным. Напомним, что в четверг на пресс-конференции Владимир Путин отметил, что Россия готова вести диалог с Зеленским только в случае его участия в выборах и получения легитимности.

«Недоносок понимает, что это нереально, и ставит на войну. Но распоясавшийся ублюдок и здесь ошибся: он и на войне никому не нужен», — написал Медведев.

24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.

Ранее стали известны имена двух людей, мешающих закончить конфликт на Украине. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#вс рф
#зеленский
#медведев
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Украинская журналистка заявила о всеобщей поддержке Путина в Киеве
Журналистка Панченко: в Киеве все ненавидят Зеленского и поддерживают Путина
20 декабря 2024, 11:00

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Украинская журналистка Диана Панченко заявила, что все жители страны ненавидят Владимира Зеленского. Об этом она написала в соцсети Х.
Президент России Владимир Путин рассказал в ходе прямой линии в четверг, что у него много друзей в Киеве. Это действительно так, поскольку в украинской столице все ненавидят Зеленского, отметила Панченко.

Напомним, что накануне во время прямой линии, совмещённой с пресс-конференцией, Путин сообщил, что на Украине есть те, с кем можно разговаривать. Глава государства отметил, что речь идёт об украинцах, которые хотят смены власти в стране. После он добавил, что на Украине есть «много наших ребят».

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