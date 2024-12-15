В Краснодарском крае отбили атаку украинских дронов

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Над Туапсинским районом Краснодарского края отбили атаку беспилотников ВСУ. Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава муниципального образования Сергей Бойко.
Отмечается, что дежурные средства ПВО минувшей ночью отбили атаку украинских дронов. В результате никто не пострадал, повреждений объектов инфраструктуры не зафиксировано.
Ранее российский офицер с позывным Ладья сообщил, что украинские войска используют бойцов теробороны в Курской области в качестве приманки для российских войск. Также в беседе с РИА Новости он отметил, что в приграничном регионе в составе ВСУ воюют инструкторы НАТО.
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Анастасия Чинкова