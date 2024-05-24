ВС РФ сбили за неделю два МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У»

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Российская авиация и средства ПВО сбили за минувшую неделю два вертолёта МиГ-29 ВСУ и 25 ракет ATACMS и «Точка-У». Об этом сообщает Минобороны РФ в сводке.
«Авиацией и средствами противовоздушной обороны в течение недели сбиты два самолета МиГ-29 воздушных сил Украины, восемь крылатых ракет «SCALP-EG» производства Франции, 25 оперативно-тактических ракет ATACMS производства США и «Точка-У», — говорится в сообщении оборонного ведомства.
Кроме того, за минувшую неделю российские военные также уничтожили 18 французских управляемых авиационных бомб «Hammer», 13 американских противорадиолокационных ракет HARM, а также противокорабельная ракета «Нептун».
При этом за последние семь дней ВС РФ сбили 91 реактивный снаряд HIMARS, «Vampire» и «Ольха» 356 беспилотников ВСУ.
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Элина Позднякова