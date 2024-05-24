ВСУ готовят контрнаступление под Харьковом

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ВСУ перебросили из ДНР несколько бригад под Харьков и готовят там контрнаступление. Об этом рассказал советник главы ДНР Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.
«Противник с нашего направления снял на харьковское направление уже несколько мотострелковых бригад. Это говорит о том, что сейчас там идут очень серьезные бои. Мы знаем, что там готовятся несколько контрнаступлений противника», — заявил Кимаковский
Однако, по его словам, многие подразделения ВСУ, перебрасываемые с донецкого направления, не имеют бронетехники и сильно измотаны. Кимаковский отметил, что их уже нельзя назвать мотострелковыми, они больше похожи на пехоту, так как транспорт есть только для переброски этих бригад.
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