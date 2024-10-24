ВСУ понесли тяжёлый ущерб от ликвидации 50 операторов дронов

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Уничтожение 50 операторов беспилотников ВСУ стало тяжёлым ударом для Украины. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что одновременная потеря 50 операторов БПЛА стала тяжелейшим ударом для украинских войск, который ощутимо скажется на их способности сдерживать российских бойцов на Кураховском направлении.
Коц добавил, что уничтожение опытного оператора дрона является первостепенной целью ВС РФ.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении 50 военных и конструкторов ударом авиабомбы ФАБ-3000 по месту дислокации операторов дронов ВСУ в Курахово ДНР.
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Коц добавил, что уничтожение опытного оператора дрона является первостепенной целью ВС РФ.
Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении 50 военных и конструкторов ударом авиабомбы ФАБ-3000 по месту дислокации операторов дронов ВСУ в Курахово ДНР.
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Анастасия Чинкова