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ВСУ понесли тяжёлый ущерб от ликвидации 50 операторов дронов

Военкор Коц сообщил о тяжёлом ущербе ВСУ от ликвидации 50 операторов БПЛА
24 октября 2024, 20:34
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Уничтожение 50 операторов беспилотников ВСУ стало тяжёлым ударом для Украины. Об этом заявил военкор Александр Коц в своём Telegram-канале.
Он подчеркнул, что одновременная потеря 50 операторов БПЛА стала тяжелейшим ударом для украинских войск, который ощутимо скажется на их способности сдерживать российских бойцов на Кураховском направлении.

Коц добавил, что уничтожение опытного оператора дрона является первостепенной целью ВС РФ.



Ранее в этот день Минобороны России сообщило об уничтожении 50 военных и конструкторов ударом авиабомбы ФАБ-3000 по месту дислокации операторов дронов ВСУ в Курахово ДНР.

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Путин озвучил потери ВСУ за месяц в Курской области
Путин: ВСУ потеряли 26 тысяч бойцов за месяц в Курской области
24 октября 2024, 21:04

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Потери украинской армии на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Ранее во время этой конференции глава государства также прокомментировал активные обсуждения присутствия северокорейских военных на территории России. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».

Также в этот день Ленинский районный суд Курска вынес приговор о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча, который незаконно проник на территорию Курской области и снял репортаж о вторжении ВСУ в российский регион. Журналист будет заключён под стражу после задержания на территории России.

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США могут вступить в военные действия против ВС КНДР при их появлении на Украине
Конгрессмен Тернер предложил рассмотреть принятие военных мер против КНДР
24 октября 2024, 20:10

Фото: iStock/Serhej Calka

Председатель спецкомитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Майк Тернер предложил администрации президента Джо Байдена рассмотреть возможность начала прямых военных действий против ВС КНДР в случае их появления на территории Украины. Об этом говорится в письменном заявлении республиканца.
Он призвал администрацию Байдена и вице-президента Камалы Харрис понять, что вступление северокорейских войск в конфликт на Украине станет для США красной линией.

Ранее координатор стратегических коммуникаций совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что военные из Северной Кореи в зоне СВО станут законными целями для Украины. Он признал, что в настоящее время нет подтверждения заявлением о присутствии бойцов ВС КНДР на территории России, однако уточнил, что Вашингтон располагает такими сведениями. По ним в Россию были направлены три тысячи военных, которые высадились с кораблей во Владивостоке, а потом распределились в тренировочные лагеря в восточной части РФ.

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Экс-премьер Британии: Украинский конфликт закончится компромиссом сторон
24 октября 2024, 20:08

Тони Блэр (Фото: РИА Новости/Алексей Даничев)

Конфликт на Украине должен завершиться компромиссом противоборствующих сторон. Такое мнение высказал бывший премьер-министр Великобритании Тони Блэр, который возглавлял британское правительство на протяжении десяти лет — с 1997 по 2007 год.
В интервью газете The London Standard он подчеркнул, что для окончания вооружённого противостояния на Украине придётся договариваться.

«Этот конфликт не завершится так, как Первая или Вторая мировая война, будет не так. В итоге будет компромисс», — сказал политик.

Блэр однако подчеркнул, что Британия и другие союзники должны продолжать поддерживать украинцев, а необходимость помощи и поддержки Киева не должна вызывать никаких сомнений. По мнению бывшего премьер-министра, англосаксы должны предоставить Украине всё, что необходимо, чтобы киевские власти «могли договориться о прекращении войны». Как видно, западные политики, даже бывшие, по-прежнему лелеют странную и несбыточную надежду, что Киев сможет о чём-то говорить и договариваться с позиции силы.

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#вторая мировая война
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#британия
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Путин: ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области
24 октября 2024, 19:30

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

ВС РФ приступили к ликвидации украинской группировки в Курской области. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам XVI саммита БРИКС в Казани.
Глава государства отметил, что часть подразделений ВСУ в составе порядка двух тысяч человек окружена российскими военными в Курской области. В настоящее время бойцами ВСУ предпринимаются попытки разблокировать группировку извне или прорваться изнутри, но они не увенчиваются успехом. Теперь ВС РФ ликвидируют эту группировку.

Ранее в этот день сообщалось, что украинские военные заминировали двери в храм в селе Борки Курской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сво
#военные
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Снявший репортаж о вторжении ВСУ в Курскую область заочно арестован в России
24 октября 2024, 19:16

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Ленинский районный суд города Курска вынес решение о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча. Он незаконно проник на территорию российского региона и снял репортаж о вторжении украинских формирований в Курскую область.
Об этом корреспонденту издания «Лента.ру» рассказали объединённой пресс-службе областной судебной системы. Мирч будет заключён под стражу с того момента, как его задержат на территории России либо экстрадируют. Репортёру заочно предъявили обвинение по статье 322 УК РФ («Незаконное пересечение государственной границы России»). Установлено, что иностранный гражданин въехал на территорию Курской области именно с целью съёмок видеоотчёта о вторжении ВСУ.

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов заявил, что главной задачей всех иностранных журналистов, пересёкших границу России, являлась героизация украинских военных. Он подчеркнул, что представители СМИ и фрилансеры от журналистики не имели разрешений на пересечение границы и осуществление своей профессиональной и любой другой деятельности. Теперь в их отношении возбуждено несколько уголовных дел, добавил прокурор.

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#суд
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Каширское отделение «Боевое братство» передало питьевую воду для участников СВО
24 октября 2024, 18:59

Фото: пресс-служба администрации г. о. Кашира

Компания «Славичъ» в рамках поддержки бойцов российской спецоперации передала партию бутилированной питьевой воды в Центр помощи Каширского отделения Всероссийской организации ветеранов «Боевое братство».
«Переданы 4200 бутылок артезианской воды для наших бойцов в зоне специальной военной операции, а также госпиталей Воронежской области, Луганской и Донецкой Народных Республик, в которых находятся на лечении участники СВО», — отметил руководитель Каширского «Боевого братства» Александр Серяпин.
Он также выразил благодарность компании за поддержку российских бойцов, а также студентам Профессионального колледжа «Московия», которые помогают разгружать гуманитарную помощь.

Отмечается, что сбор помощи для бойцов СВО продолжается. Все необходимое можно передать в Центр помощи Каширского «Боевого Братства» в Кашире-2, позвонив по телефону 8-920-350-24-39 или написав в Телеграм.

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#сво
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ВСУ массово сдаются в плен и погибают: последние новости из Курской области
Почти 400 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за две недели
24 октября 2024, 17:50

Фото: iStock/Vladislav Stepanov

С начала второго этапа активного контрнаступления ВС РФ в Курской области в плен сдались порядка 400 боевиков ВСУ. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, большинство из украинских военных, сдавшихся в российский плен, оказались принудительно мобилизованными, которых поймали на улицах военкомы, и определили в ВСУ, а после короткой подготовки отправили в Курскую область.

Минувшей ночью в плен попали девять человек в результате украинской атаки российских позиций в селе Новоивановка. Попытка оказалась неудачной для ВСУ. Противник лишился порядка 20 человек личного состава, включая элитных спецназовцев, а также шести единиц бронетехники, в числе которой оказался и немецкий танк «Леопард».

В настоящее время армия России контролирует западную часть Новоивановки, при этом восточную часть занимают ВСУ. По их позициям активно работает российская артиллерия и дроны.

Кроме того, ВС РФ вошли в деревню Кругленькое. В случае освобождения населенного пункта, украинская группировка будет разрезана на две части. Одна группа останется окружённой в Новоивановке, вторая — в Малой Локне

Также за последние сутки мотострелки ВКС РФ полностью зачистили от боевиков ВСУ населённый пункт Ольговка. С мест сообщают, что территория села завалена телами украинцев и сожжённой западной техникой.

Тем временем в Глушковском районе ВС РФ разбили колонну бронетехники противника и ликвидировали около 70 боевиков.

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#армия
#вкс
#человек
#армия россии
#всу
#вс рф
#танк
#дроны
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В Генштабе Украины заявили о планах по созданию киберсил
24 октября 2024, 17:35

Фото: istockphoto/Jackie Niam

На Украине рассматривается вопрос создания нового отдельного рода войск в составе Вооружённых сил страны (ВСУ). Речь идёт о так называемых киберсилах.
Об этом написали сотрудники пресс-службы Генерального штаба ВСУ в своём телеграм-канале. Уточняется, что представители сил обороны страны уже обсудили проект и концепцию создания киберсил как отдельного рода войск. В обсуждении также приняли участие парламентарии, представляющий комитет Верховной рады по вопросам безопасности, обороны и разведки.

Встреча прошла под председательством начальника Генштаба Анатолия Баргилевича. Представители военного командования сообщили, что данный проект получил высокую оценку специалистов и экспертов. Уточняется, что участники совещания обсудили основные положения проекта, учитывая при этом опыт создания и функционирования киберсил в ведущих армиях мира.

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Батальон ВСУ сбежал из полуокружённого Горняка в ДНР
«Страна.ua»: 154-й батальон ВСУ дезертировал из Горняка в ДНР
24 октября 2024, 17:27

Фото:iStock/ Gennadiy Kravchenko

Украинские военные не стали оставаться в полуокруженном городе Горняк в ДНР. Солдаты отказались подчиняться указаниям командования.
154-й батальон 120 бригады украинской армии перешел в отступление под давлением российских войск. Нежелание батальона держать позиции привело к тому, что соседний 210-й батальон был окружен и понёс большие потери.

«Батальон принял решение избежать окружения и ушел из Горняка, за что от командования получил предупреждение о «расстреле», – говорится в материале «Страна.ua».

Командиры говорили военным в приказном порядке вернуться обратно. Солдаты пожаловались на моральную и физическую усталость и не выполнили приказ.

Ранее солдаты 116-й бригады теробороны ВСУ отказалась выходить на передовую в районе Курахово. Военных пришлось передислоцировать в Сумскую область.

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#спецоперация
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