ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра

Депутат Верховной Рады от партии «Слуги народа» Марьяна Безуглая заявила, что в ослаблении обороны ВСУ на различных участках фронта в зоне СВО виновны подчинённые главкома Александра Сырского. Об этом она написала в своем телеграм-канале.