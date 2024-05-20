ВСУ почти уничтожены на востоке Часова Яра

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Группировка ВСУ на востоке Часова Яра практически уничтожена. Часть города находится в серой зоне. Об этом пишет ТАСС.
«Восточная часть Часова Яра, можно сказать, в серой зоне. Там сейчас практически не осталось группировки противника. Кто смог — вышел, остальные уничтожены», — отметил собеседник агентства.
Он добавил, что украинские военные по-прежнему предпринимают попытки перебросить резервы в восточную часть города.
Ранее британский эксперт Александр Меркурис рассказал, что российские войска заманили ВСУ в ловушку под Часов Яром. Он отметил, что на данном направлении ведутся тяжелые бои. И если Часов Яр падёт, то это полностью уничтожит оборону ВСУ в Донбассе, подчеркнул Меркурис и добавил, что армия России продолжает уверенно двигаться вперед.
Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова