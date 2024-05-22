ВС РФ ударили беспилотником по военному порту Очакова

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Российские войска дроном ударили по военному порту Очакова в Николаевской области. Как сообщает РИА Новости, украинские неонацисты хотели атаковать и высадить десант на Кинбурнской косе.
«Очаков Николаевской области ночью 22 мая получил серию прилетов по военным объектам. В основном, все военные объекты расположены на побережье, куда гражданским вход запрещен. Ночью было два удара с помощью БПЛА. Известно, что две «Герани» сбили, а вот третья легла в военный порт города Очаков», — сказал журналистам координатор подполья в Николаеве Сергей Лебедев.
По данным Лебедева, недавно туда завозили всякого рода плавсредства, а именно, водные мотоциклы и катера. По словам собеседника агентства, есть мнение, что боевики ВСУ готовили атаку с Очакова на Кинбурнскую косу.
Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, в рамках которой российские бойцы бьют по военным объектам Украины.
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Никита Кротов