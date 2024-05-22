Армия России полностью освободила Клещеевку от ВСУ

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Армия России освободила Клещеевку под Артёмовском в ДНР от украинских военных. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Подразделениями «Южной» группировки войск в результате активных действий освобожден населенный пункт Клещеевка Донецкой Народной Республики», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Также российские силы уничтожили живую силу противника в районах Георгиевки, Острого и Константиновки в ДНР. Потери противника на данном направлении составили порядка 35 человек. Кроме того, российские бойцы уничтожили несколько единиц боевой техники ВСУ, в том числе западного производства.
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Элина Позднякова