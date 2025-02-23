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ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге

Фото: iStock/aapsky

Фото: iStock/aapsky

ВС РФ поразили оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».
Уточняется, что отель использовался противником для координации украинских подразделений и проведения совещаний с участием западных инструкторов. В момент удара в здании находились вражеский командный состав, представители ЧВК и кураторы, которые отвечали за обучение и снабжение армии.

Два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар, говорится в публикации. В результате удара, по данным источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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Воробьев обсудил с бойцами СВО волнующие их вопросы в Кубинке
23 февраля 2025, 20:53

Андрей Воробьев (Фото: Telegram-канал Воробьев LIVE)

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев обсудил с бойцами спецоперации волнующие их и требующие решения вопросы. Об этом сказано в Telegram-канале главы подмосковного региона.
«День защитника Отечества — это еще один повод собраться с нашими бойцами за одним столом. Вместе с участниками СВО (…) в Кубинке обсудили вопросы, которые их волнуют и требуют решения. Каждый из парней — настоящий герой», — отметил Андрей Воробьев.
Губернатор подчеркнул, что обеспечение защиты и безопасности близких и родственников российских военнослужащих — один из приоритетов власти.

«И мы эту работу продолжим. Спасибо каждому из вас за ваше мужество, героизм и любовь к Родине!» — резюмировал губернатор.
Ранее Воробьев возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата с российскими военнослужащими.

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В США назвали причины конфликта на Украине
Уиткофф: украинский конфликт спровоцировали, причем необязательно Россия
23 февраля 2025, 19:48

Фото: istockphoto/reflection_art

Украинский кризис был спровоцирован, причем необязательно российской стороной, заявил журналистам CNN американский спецпосланник по ближневосточным вопросам Стивен Уиткофф.
«Война [на Украине] не должна была произойти. Она была спровоцирована. Это не обязательно означает, что ее спровоцировали русские», — прокомментировал собеседник.
Уиткофф добавил, что заявления о возможном членстве Украины в НАТО спровоцировали Москву на ответ. Россия посчитала, что расширение альянса на восток угрожает ее безопасности, решив покончить с этим, резюмировал Уиткофф.

Ранее британский премьер Кир Стармер заявлял, что сделка по Украине должна быть такой, чтобы она смогла остановить российского лидера Владимира Путина.

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Зеленский отказался выплачивать США долг в $500 млрд
Зеленский заявил, что долг США будут платить 10 поколений украинцев
23 февраля 2025, 19:20

Фото: istockphoto/Andrii Atanov

Владимир Зеленский отказался выплачивать долг в 500 миллиардов долларов американской стороне. Об этом глава киевского режима заявил в рамках пресс-конференции украинского офиса.
«Это будут выплачивать десять поколений украинцев. Я этого не подписываю», — сказал Зеленский.
Украинский политик пояснил, что президент США Дональд Трамп хочет стопроцентную надбавку с оказанной республике поддержки. Зеленский также обратил внимание на изменения в новой версии соглашения по природным ископаемым.

«Тогда стало понятно, что речь о долге, что это не инвестиция», — добавил Зеленский.
Ранее в минобороны Украины сделку с США по природным ресурсам назвали «прекрасной возможностью» для стратегического партнерства.

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На Западе дерзко высказались в адрес Путина
Стармер призвал заключить мирную сделку, которая остановит Путина
23 февраля 2025, 19:18

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Чтобы украинский конфликт закончился, необходимо заключить мирную сделку, которая сможет остановить российского президента Владимира Путина. Об этом в материале для Sun заявил британский премьер Кир Стармер.
«Украина должна иметь право голоса в переговорах о своем будущем. И ей нужны надежные гарантии безопасности ради прочного мира. Я считаю, что Америка должна быть частью этих гарантий. Это в ее интересах. Мирное соглашение, которое не остановит Путина от нового нападения, будет катастрофой для всех», — сказано в публикации.
Политик обратился к своей стране с призывом об увеличении оборонных расходов.

Ранее главы минобороны натовских государств раскрыли ключевой урок украинского кризиса.

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Зеленский заявил, что готов оставить пост, если это нужно для мира или НАТО
23 февраля 2025, 18:33

Владимир Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что готов оставить свой пост, если это необходимо для установления мира или вступления Украины в Североатлантический альянс (НАТО). Трансляцию выступления ведет офис президента страны в своих соцсетях.
По словам предводителя киевского режима, он не собирается быть у власти десятилетиями.

Стоит отметить, что срок полномочий Владимира Зеленского истек 20 мая прошлого года.

Ранее американский лидер Дональд Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров.

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