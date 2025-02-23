ВС РФ ударили «Искандером» по штабу ВСУ и иностранных инструкторов в Кривом Роге

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ВС РФ поразили оперативно-тактическим ракетным комплексом «Искандер-М» отель в Кривом Роге, где размещался штаб ВСУ и иностранные военные советники. Об этом пишет Telegram-канал «Донбасский партизан».
Уточняется, что отель использовался противником для координации украинских подразделений и проведения совещаний с участием западных инструкторов. В момент удара в здании находились вражеский командный состав, представители ЧВК и кураторы, которые отвечали за обучение и снабжение армии.
Два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар, говорится в публикации. В результате удара, по данным источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Два ракетных попадания полностью разрушили здание, вызвав масштабный пожар, говорится в публикации. В результате удара, по данным источника, были ликвидированы офицеры ВСУ и иностранные советники.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова