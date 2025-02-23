Бойцы ВДВ спасли и эвакуировали раненого механика в Часовом Яре в ДНР

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Российские десантники спасли и эвакуировали водителя-механика в населенном пункте Часов Яр в Донецкой народной республике.
Как пишет РИА Новости, десант с пятью единицами бронетехники направлялся на штурм. Затем бойцы заметили БТР «Ракушка», на котором лежал военный, а затем упал с него. Вскоре «Ракушка», явно потерявшая управление, остановилась у дерева.
Бойцы ВДВ доложили о произошедшем и выдвинулись на осмотр. Бронетехника была пуста, а раненым оказался механик-водитель. Его оттащили в безопасное место, пока еще один боец наблюдал за техникой.
Позже появился украинский беспилотник, он практически подбил БТР, однако десантник выпустил по аппарату автоматную очередь. Затем было отражено еще несколько атак дронов-камикадзе.
Затем выяснилось, что у БТРа была пробита донная часть от мины ВСУ, сброшенной беспилотником.
Российские десантники продвинулись и заняли позиции.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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Бойцы ВДВ доложили о произошедшем и выдвинулись на осмотр. Бронетехника была пуста, а раненым оказался механик-водитель. Его оттащили в безопасное место, пока еще один боец наблюдал за техникой.
Позже появился украинский беспилотник, он практически подбил БТР, однако десантник выпустил по аппарату автоматную очередь. Затем было отражено еще несколько атак дронов-камикадзе.
Затем выяснилось, что у БТРа была пробита донная часть от мины ВСУ, сброшенной беспилотником.
Российские десантники продвинулись и заняли позиции.
Ранее «Радио 1» публиковало последние новости спецоперации.
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Никита Кротов