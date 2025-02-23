Путин вручил награду одолевшему боевика ВСУ в рукопашной штурмовику Григорьеву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Медаль «Золотую звезду» одолевшему боевика ВСУ в Донбассе штурмовику ВС РФ Андрею Григорьеву вручил президент России Владимир Путин.
О ножевом бое российского солдата с украинским боевиком стало известно в начале января этого года, когда в сети распространилась соответствующая видеозапись.
Схватка произошла в населенном пункте Трудовое после перестрелки. Погибший украинец перед смертью назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». Примечательно, что сослуживцы погибшего боевика оскорбляли и обвиняли его в проигрыше Григорьеву.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в Донецкой народной республике.
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Схватка произошла в населенном пункте Трудовое после перестрелки. Погибший украинец перед смертью назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». Примечательно, что сослуживцы погибшего боевика оскорбляли и обвиняли его в проигрыше Григорьеву.
Ранее в Минобороны России проинформировали, что бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в Донецкой народной республике.
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Никита Кротов