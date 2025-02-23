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Путин вручил награду одолевшему боевика ВСУ в рукопашной штурмовику Григорьеву

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Медаль «Золотую звезду» одолевшему боевика ВСУ в Донбассе штурмовику ВС РФ Андрею Григорьеву вручил президент России Владимир Путин.
О ножевом бое российского солдата с украинским боевиком стало известно в начале января этого года, когда в сети распространилась соответствующая видеозапись.

Схватка произошла в населенном пункте Трудовое после перестрелки. Погибший украинец перед смертью назвал Григорьева «лучшим бойцом в мире». Примечательно, что сослуживцы погибшего боевика оскорбляли и обвиняли его в проигрыше Григорьеву.

Ранее в Минобороны России проинформировали, что бойцы ВС РФ освободили от ВСУ населенные пункты Новоандреевка и Улаклы в Донецкой народной республике.

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В Минобороны Украины оценили возможную сделку с США по природным ресурсам
МО Украины: сделка с США по природным ресурсам — прекрасная возможность
23 февраля 2025, 15:11

Фото: istockphoto/Yaraslau Mikheyeu

Потенциальный договор с США по природным ресурсам — «прекрасная возможность» для стратегического партнерства. Об этом японскому каналу NHK заявил советник министра обороны Украины Александр Кубраков.
«Разработка ресурсов требует крупных инвестиций, и переговоры с США - прекрасная возможность обрести стратегического партнера», — прокомментировал он.
По словам Кубракова, участие американской стороны в разработке ресурсов Украины поможет достичь прогресса в отношениях между государствами, включая вопросы безопасности.

Перед этим стало известно, что Вашингтон требует от киевского режима стопроцентного контроля над будущим фондом. Таким образом США предоставили Украине новую версию договора по природным ресурсам, которая гораздо жестче.

Ранее в Кремле прокомментировали реакцию президента США Дональда Трампа на слова Владимира Зеленского.

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Песков оценил заявления Трампа о Зеленском
Песков назвал вполне объяснимой реакцию Трампа на заявления Зеленского
23 февраля 2025, 14:43

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Президент США Дональд Трамп делает резкие заявления в адрес Владимира Зеленского из-за его некорректных высказываний. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в интервью журналисту Павлу Зарубину.
Песков отметил, что Зеленский неоднократно некорректно высказывался о лидерах государств. По словам пресс-секретаря, ни один глава государства не может потерпеть к себе подобного отношения.

Песков также назвал Дональда Трампа уникальным президентом Соединенных Штатов.

Напомним, ранее Трамп назвал Зеленского диктатором без выборов. По его словам, у главы киевского режима крайне низкий рейтинг — всего 4%, что не позволяет ему представлять страну за столом переговоров. Стоит отметить, что срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года.

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Медведев заявил о панике в рядах врагов России
Медведев: в рядах врагов России царят ужас и паника
23 февраля 2025, 13:05

Дмитрий Медведев (Фото: kremlin.ru)

В рядах врагов России в настоящее время царят ужас и паника, заявил зампред российского Совбеза Дмитрий Медведев.
«В их рядах царят сейчас ужас и паника», — сказано в публикации Медведева в Telegram-канале.
Политик добавил, что россияне навсегда запомнят героев прошлых эпох и будут с почтением относиться к традициям. Медведев также привел слова полководца Александра Суворова.

«Будем всегда служить Верою и Правдою России, сим посрамим врагам нашим!» — эти слова (…) каждый из нас несёт в своём сердце», — подчеркнул зампред Совбеза РФ.
Медведев резюмировал, что главной задачей является бережное отношение к Родине и обеспечение ее процветания.

Ранее стало известно об успехах ВС РФ в Донбассе.

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#россия
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#конфликт
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Бойцы ВС РФ освободили еще два населенных пункта в ДНР
Бойцы ВС РФ освободили Улаклы и Новоандреевку в ДНР
23 февраля 2025, 12:14

Фото: istockphoto/zim286

Российские военнослужащие освободили от украинских боевиков населенные пункты Улаклы и Новоандреевка, Донецкой народной республики. Об этом доложили в Минобороны РФ.
«В результате решительных наступательных действий подразделения Южной группировки войск освободили населенный пункт Улаклы Донецкой Народной Республики», — сказано в сводке оборонного ведомства.

Ранее стало известно, что российские десантники спасли и эвакуировали раненого водителя-механика в Донбассе. Бойцы не только оказали человеку необходимую помощь, но и отбили атаки со стороны украинских дронов-камикадзе.

Кроме того, в Крыму высказались об одном возможном решении Европы по Украине.

Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года.

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В Крыму высказались о возможной отправке войск ЕС на Украину одной фразой
Константинов: отправка войск ЕС на Украину — самоубийственное решение
23 февраля 2025, 11:53

Фото: istockphoto/makaule

Отправка европейских войск в зону боевых действий — самоубийственное решение. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на главу парламента Республики Крым Владимира Константинова.
«Допускаю такое самоубийственное решение европейских русофобов, но считаю его маловероятным. У ЕС никаких войск нет, а у государств, входящих в эту организацию, крайне скромные вооружённые силы», — сказал Константинов.
Чиновник отметил, что Евросоюз привык быть под безопасным зонтиком США.

«Но в этот раз из Вашингтона их предупредили, что посылка войск на Украину будет их собственной операцией и пресловутая статья 5 устава НАТО на такой случай распространяться не будет», — резюмировал собеседник.

Перед этим обозреватели The Washington Post, ссылаясь на неназванные источники, писали, что Европа рассматривает вариант развернуть на Украине до 30 тысяч военнослужащих.

Ранее сообщалось, что бойцы ВДВ России спасли механика в ДНР.

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