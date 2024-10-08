ВС РФ ударили «Кинжалами» по аэродромной инфраструктуре ВСУ

Фото: iStock/VanderWolf-Images
ВС РФ в понедельник нанесли групповой удар гиперзвуковыми ракетами «Кинжал» по аэродромной инфраструктуре ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что накануне российские войска ударили по аэродромной инфраструктуре украинской армии. В результате этого группового удара «Кинжалами» все зафиксированные цели были уничтожены.
Ранее в этот день сообщалось, что российские военные группировок войск «Юг» и «Восток» освободили населённые пункты Зоряное Первое и Золотая Нива в Донецкой Народной Республике (ДНР). Это позволило им улучшить тактическое положение и сместить оборону противника.
Читайте также:
Атака на Крым, штурмы в Курской области, уничтожение ВСУ под Харьковом: последние новости СВО
МИД озвучил число пострадавших от действий ВСУ в Курской области
ВС РФ приступили к формированию огневого мешка для ВСУ под Северском
Анастасия Чинкова