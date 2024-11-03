ВС РФ ударили по 13 бригадам ВСУ в Курской области

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Авиация и артиллерия ВС РФ нанесли поражение 13 украинским бригадам вблизи 18 приграничных населённых пунктов Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Отмечается, что российские военные с помощью авиации и артиллерийским огнём ударили по скоплениям живой силы и боевой техники 13-ти бригад ВСУ около населённых пунктов Александрия, Бондаревка, Гуево, Дарьино, Казачья Локня, Кругленькое, Лебедевка, Леонидово, Мартыновка, Махновка, Меловый, Нижний Клин, Никольский, Новоивановка, Новый Путь, Плёхово и Старая Сорочина в Курской области.
Также в ходе боевых действия оперативно-тактическая авиация и ракетные войска ударили по резервам 11-ти украинских бригад в восьми районов Сумской области.
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Анастасия Чинкова