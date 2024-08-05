ВС РФ ударили по аэродрому ВСУ для F-16 в Николаевской области

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Российские войска ударили по аэродрому подскока для переданных Украине американских истребителей F-16 в Николаевской области. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор местного подполья Сергей Лебедев.
Он подчеркнул, что ВС РФ точно попали в цель. Прогремел сильный взрыв со стороны военного аэродрома Мартыновка в Вознесенске. После двух прилётов там по прежнему слышна вторичная детонация.
Отмечается, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для поставленных странами НАТО истребителей F-16. Там расположены ракеты для этих самолётов, а также находились украинские и иностранные пилоты.
Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну истребителей F-16 американского производства.
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Отмечается, что Мартыновку подготовили как аэродром подскока для поставленных странами НАТО истребителей F-16. Там расположены ракеты для этих самолётов, а также находились украинские и иностранные пилоты.
Днём ранее президент Украины Владимир Зеленский подтвердил прибытие в страну истребителей F-16 американского производства.
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Анастасия Чинкова