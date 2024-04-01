ВС РФ ударили по аэропорту в Кривом Роге, который могли использовать ВВС Украины

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Российские войска нанесли удар по аэропорту Кривого Рога, который, по неподтверждённым данным, могли использоваться ВВС Украины. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.
Ранее сообщалось, что российские военные уничтожили очередной танк Abrams, поставленный Украине её западными партнёрами. В ходе атаки на Авдеевском направлении ВС РФ также ликвидировали до 295 украинских военнослужащих, пять боевых бронированных машин и пять автомобилей.
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Анастасия Чинкова