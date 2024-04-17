Baza: ВСУ нанесли удар по аэродрому в Крыму

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Вооружённые силы Украины нанесли удар по аэродрому в Джанкое, предположительно, при помощи баллистических ракет. Об этом сообщает telegram-канал Baza.
«ВСУ атаковали аэродром в Джанкое. По одной из версий, атака велась баллистическими ракетами. Атака началась в 03:40 утра и длилась почти час», — говорится в публикации.
Официальной информации нет. По предварительным данным, украинские военные выпустили около восьми ракет. Эвакуация населения не проводилась.
Напомним, что утром 17 апреля над крымским городом Джанкой прозвучали взрывы. По словам очевидцев, первый взрыв прозвучал приблизительно в 03:40. После чего в поле около аэродрома началось возгорание. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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