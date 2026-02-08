Лишенный голоса подросток из Италии создал песню о Донбассе

08 февраля 2026, 02:12

Журналист Лоруссо: Немой подросток из Италии создал песню о Донбассе с помощью ИИ

Фото: iStock/Kunlathida Petchuen

Семнадцатилетний немой подросток из Италии создал песню о Донбассе, использовав для ее озвучивания искусственный интеллект (ИИ). Этим с РИА Новости поделился итальянский журналист и основатель Telegram-канала Donbass Italia Винченцо Лоруссо.





По его словам, юношу по имени Франческо глубоко впечатлили события на Донбассе после того, как он посетил фестиваль RT, посвященный документальному кино. Парень также присутствовал на некоторых других показах, связанных с темой Донбасса, которые проходили недалеко от его города.





«Этот созданный голос, которого у него изначально не было, похож на Донбасс, который, также как и Франческо, был лишен этого голоса. (...) На мой взгляд, получилась красивая песня», — заявил он.