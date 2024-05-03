ВС РФ ударили по нефтебазе, снабжавшей топливом подразделения ВСУ

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Армия России ударила по нефтебазе «Баловное», которая снабжает топливом подразделения украинских боевиков.
Об этом сообщило Минобороны России. Другой информации о пораженном объекте и характере полученных дефектов в оборонном ведомстве не приводят. Уточняется, что удар был нанесен дальнобойным оружием.
Кроме нефтебазы за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 102 района сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. После одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Они представляют собой преграду для пехоты и для бронетехники противника.
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Кроме нефтебазы за прошедшие сутки ВС РФ ликвидировали 102 района сосредоточения живой силы и техники украинских боевиков. После одного из ударов был уничтожен радиолокатор и две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300ПТ.
Ранее сообщалось, что в зоне СВО заметили 30-километровый «царь-поезд» из двух тысяч вагонов. Они представляют собой преграду для пехоты и для бронетехники противника.
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Алёна Самарева