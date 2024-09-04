ВС РФ ударили по предприятиям ОПК во Львове этим оружием

Фото: istockphoto/Dmitry Potashkin
Российские войска ударили по предприятиям ОПК Украины, находящимся во Львове, доложили в Минобороны РФ. В оборонном ведомстве упомянули высокоточные вооружения и дроны.
«…Нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности, в том числе гиперзвуковыми аэробаллистическими комплексами «Кинжал», — уточнили в Минобороны.Там добавили, что на пораженных ударами предприятиях производили и ремонтировали электронные компоненты авиационной техники и ракетных вооружений боевиков ВСУ.
«Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены», — заключили российские военные.Спецоперация на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Тогда президент России Владимир Путин обратился к нации, указав на то, что киевский режим осуществляет геноцид мирного населения Донбасса в течение восьми лет.
Читайте также:
Военэскперт Коротченко раскрыл реальные цели ВСУ на Кинбурнской косе
На Украине заявили о повреждении энергоинфраструктуры пяти областей
Минобороны РФ подтвердило удар по учебному центру ВСУ в Полтаве
Никита Кротов