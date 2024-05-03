ВС РФ ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве

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Российская армия нанесла удар по складам с боекомплектом в Чугуеве Харьковской области, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, два взрыва прозвучали в 11.40 мск. По сообщениям сопротивления, они произошли в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики.
Лебедев добавил, что взрывы были очень громкими. Их услышали жители Слободского района Харькова, находящегося в 20 километрах от Чугуева. Он отметил, что по ряду данных, склады, где украинские боевики накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.
Атаки ВСУ на гражданские объекты сопровождаются регулярными ответами российской армии. ВС РФ наносят прицельные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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Лебедев добавил, что взрывы были очень громкими. Их услышали жители Слободского района Харькова, находящегося в 20 километрах от Чугуева. Он отметил, что по ряду данных, склады, где украинские боевики накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.
Атаки ВСУ на гражданские объекты сопровождаются регулярными ответами российской армии. ВС РФ наносят прицельные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
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Алёна Самарева