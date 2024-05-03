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ВС РФ ударили по складам с боеприпасами ВСУ в Чугуеве

Подполье рассказало об ударе по складам с боеприпасами в Харьковской области
03 мая 2024, 12:52
Фото: iStock/RamonCast

Фото: iStock/RamonCast

Российская армия нанесла удар по складам с боекомплектом в Чугуеве Харьковской области, пишет РИА Новости.
Об этом рассказал координатор николаевского подполья Сергей Лебедев. По его словам, два взрыва прозвучали в 11.40 мск. По сообщениям сопротивления, они произошли в направлении складов, где всю неделю разгружались грузовики.

Лебедев добавил, что взрывы были очень громкими. Их услышали жители Слободского района Харькова, находящегося в 20 километрах от Чугуева. Он отметил, что по ряду данных, склады, где украинские боевики накапливают боекомплект, находятся рядом с летной учебной базой в Чугуеве.



Атаки ВСУ на гражданские объекты сопровождаются регулярными ответами российской армии. ВС РФ наносят прицельные удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

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#вс рф
#россия
#спецоперация
Названы занятые Россией населенные пункты в зоне СВО за две недели
Шойгу: за две недели РФ взяла под контроль три населенных пункта в зоне СВО
03 мая 2024, 13:38

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Российские войска взяли три населённых пункта за последние две недели в зоне СВО, сообщает Минобороны РФ.
Речь идет о Новобахмутовке, Семеновке и Бердычах Донецкой народной республики, заявил на совещании с составом ВС РФ глава оборонного ведомства Сергей Шойгу.

По словам главы Минобороны РФ, всего с начала 2024 года РФ заняла 547 квадратных километров территорий вошедших в ее состав регионов.

Ранее Шойгу сообщал, что российские военные продолжают взламывать систему опорных пунктов ВСУ на всей линии боевого соприкосновения.

В свою очередь, глава ВCУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте обострилась. В особенности его беспокоит ситуация в районе Часова Яра.

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#минобороны рф
#сергей шойгу
#спецоперация
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Армия России уничтожает опорные пункты ВСУ по всей линии боевого столкновения
Шойгу: ВС РФ взламывают систему опорных пунктов ВСУ по всей ЛБС
03 мая 2024, 13:31

Фото: МИнобороны РФ

Армия России взламывает систему опорных пунктов ВСУ по всей линии соприкосновения, противник пытается закрепиться, но вынужден бежать под натиском российских военных. Об этом заявил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в рамках тематического селекторного совещания с руководящим составом Вооруженных сил РФ.
«Группировки российских войск продолжают взламывать систему опорных пунктов противника на всей линии боевого соприкосновения. Подразделения ВСУ пытаются зацепиться за отдельные рубежи, но под нашим натиском вынуждены бросать свои позиции и отступать», - заявил Шойгу.
Он также отметил, что потери украинской армии за текущий год превысили 111 тысяч человек. По его словам, ВСУ ежесуточно теряли в апреле 2024 года до одной тысячи бойцов. Более 21 тысячи единиц вооружения и военной техники также были уничтожены. Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

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#шойгу
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Стало известно, чего лишились ВСУ после ударов по Одессе
Меркурис: российские военные нанесли авиаудары по западному вооружению в Одессе
03 мая 2024, 13:27

Фото: iStock/yucelyilmaz

Британский эксперт Александр Меркурис заявил в своем блоге на YouTube, что военные ВС РФ нанесли авиаудары по поставленному Западом вооружению в Одессе.
По словам эксперта, боевики ВСУ используют Одессу в качестве пункта переброски оружия и техники в различные пункты дислокации украинской армии. Меркурис отметил, что в ходе атаки российские силы уничтожают не только западное оружение, но и украинский военный офицерский состав.

Напомним, за последнее время российские войска всё чаще и активнее наносят прицельные бомбовые, ракетные и артиллерийские удары по местам скопления личного состава и боевой техники ВСУ, а также по пунктам дислокации сотрудников украинских силовых структур и местам базирования иностранных наёмников.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что в российском дипломатическом ведомстве уверены, что в скором времени Одесса станет свободным городом, сбросив «иго современных бандеровцев».

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#всу
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#одесса
#спецоперация
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Украина признала отдельные категории психически и онкобольных годными к службе
03 мая 2024, 13:24

Фото: iStock/Michele Ursi

Минобороны Украины опубликовало приказ с перечнем заболеваний, допустимых при принятии на службу. Документ опубликован на сайте Верховной рады.
Отмечается, что непригодными к службе признаются онкобольные военнообязанные, у которых имеются метастазы или которых невозможно вылечить путём хирургического вмешательства. Все остальные категории, с иными проблемами со здоровьем полностью пригодны к прохождению службы в частях обеспечения, военкоматах и учебных центрах.

Кроме того, не пригодны к службе тяжёлые и умеренно выраженные стойкие психические расстройства. Люди с лёгкими психическими проявлениями допускаются к несению службы.

В документе указывается, что пригодны к службе, в частности, граждане с умственной отсталостью лёгкой степени, с эпилепсией с одиночными приступами, с гепатитами, туберкулёзом, а также некоторые категории ВИД-инфицированных.

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Опубликовано первое видео со знаменитой донецкой железнодорожной баррикадой
Опубликовано первое видео с 30-километровым «Царь-поездом» в зоне СВО
03 мая 2024, 13:03

Фото: iStock/denisgo

Опубликовано видео «Царь-поезда» из более чем двух тысяч вагонов, растянувшихся на 30 километров от Еленовки до Волновахи в ДНР, который должен был служить баррикадой в случае прорыва ВСУ вглубь российской обороны при контрнаступлении. Кадры показал Telegram-канал «Военный осведомитель».
«Данная исполинская баррикада была построена ВС РФ еще несколько месяцев назад с целью затруднения продвижения противника в случае возможного глубокого прорыва ВСУ на Донецком направлении», — говорится в сообщении канала.

При этом уточняется, что такое уникальное вряд ли будет использовано по назначению ввиду провала украинского контрнаступления, а также из-за печально складывающейся для ВСУ обстановкой в зоне боевых действий.

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#вс рф
#танк
#машина
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Песков назвал очень опасными слова Макрона о возможной отправке войск на Украину
03 мая 2024, 13:02

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал очень важными и опасными высказывания президента Франции Эммануэля Макрона о возможной отправке войск на Украину. Об этом представитель Кремля сообщил журналистам.
Песков отметил, что Париж продолжает регулярно говорить о возможности своей прямой вовлеченности в украинский конфликт. По мнению пресс-секретаря российского лидера, это демонстрирует крайне опасную тенденцию.

Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что французские войска могут быть отправлены на Украину в случае прорыва линии фронта армией России или же по запросу Киева.

Ранее стало известно, что Франция договорилась начать с Японией переговоры о взаимном доступе войск. Страны планируют укрепить военное сотрудничество на фоне напряженности в Индо-Тихоокеанском регионе и конфликта на Украине.

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#спецоперация
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Шойгу раскрыл потери ВСУ в зоне спецоперации с начала года
Шойгу заявил, что с начала года ВСУ потеряли в зоне СВО свыше 111 тысяч человек
03 мая 2024, 12:54

Фото: сайт Кремля

Потери украинской армии за текущий год превысили 111 тысяч человек. Об этом сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
По его словам, ВСУ ежесуточно теряли в апреле 2024 года до одной тысячи бойцов. Более 21 тысячи единиц вооружения и военной техники также были уничтожены.

Кроме того, с начала 2024 года ВС РФ сумели взять под контроль 547 кв. км территории новых регионов РФ.

Также Шойгу рассказал об освобождении трех населенных пунктов в ДНР за минувшие две недели. Речь идет о Семеновке, Бердычах и Новобахмутовке.

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#вс рф
#минобороны
#вооружения
#шойгу
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В США раскрыли шаг ВСУ в ожидании помощи от США
RS: ВСУ теряют территории, ожидая помощь от США
03 мая 2024, 12:05

Фото: iStock/JARAMA

ВСУ отступают и оставляют свои позиции, находясь в ожидании помощи от США. Об этом пишет корреспондент Responsible Statecraft Блейз Малли.
«Пока Украина ждет прибытия последнего транша американской помощи, ситуация на поле боя становится все более мрачной. В минувшие выходные украинские войска отступили из трех населенных пунктов, не сумев дать отпор российскому наступлению», — заявил Малли.

По его словам, Украина очень надеялась на новый пакет помощи от США. Однако уже сейчас понятно, что американское вооружение поможет ВСУ в обороне, однако не изменит ситуацию на поле боя в пользу ВСУ.

Ранее издание Newsweek Polska Авторы считают, что положение ВСУ значительно ухудшилось из-за грубого просчёта украинских офицеров. При этом российские силы смогли сильно продвинуться вперёд, так как украинские военные не смогли оказать должного сопротивления.

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«Дезертируют и сбегают с поля боя»: Экс-советник НАТО о боевиках ВСУ
03 мая 2024, 12:00

Фото: iStock/Sinenkiy

Бывший советник НАТО признал массовое дезертирство в Вооружённых силах Украины.
Об этом отставной полковник Генштаба Швейцарии Жак Бо рассказал Youtube-каналу Dialogue Works. По его словам, в ВСУ наблюдается буквальный «распад». Целые украинские подразделения, размером почти в два батальона, переходят на сторону российских военнослужащих или сдаются им в плен, рассказал он.

Он подчеркнул, что в Вооружённых силах Украины не осталось солдат, которые готовы жертвовать своей жизнью ради правительства в Киеве. Многие не хотят воевать.

Ранее британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что массовые случаи дезертирства, которые стали учащаться, могут привести к окончательному краху обороны украинской армии.

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#украина
#нато
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