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ВС РФ ударили по военным объектам Украины

Минобороны: ВС РФ нанесли комплексный удар по объектам ВПК Украины
07 февраля 2024, 14:16
Фото: iStock/3D_generator

Фото: iStock/3D_generator

Российская армия нанесла комплексный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.

При этом уточняется, что на пораженных предприятиях производились беспилотные катера, береговые ракетные комплексы, а также ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.


В ведомстве подчеркнули, что все удары достигли своих целей, поразвив намеченные объекты.

Напомним, 7 февраля утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Харькове и Николаеве прогремел ряд взрывов. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.

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Четыре дома повреждены при обстреле белгородского села Новая Таволжанка
Гладков: ВСУ обстреляли белгородское село Новая Таволжанка, повреждены 4 дома
07 февраля 2024, 13:58

Фото: iStock/victorass88

Украинская сторона атаковала село Новая Таволжанка в белгородской области, обстрелом повреждены четыре частных дома. Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Различные повреждения выявлены в четырех частных домовладениях», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

По его словам, в одном из домов снаряд повредил хозпостройку. При этом в остальных пострадали крыши, окна и фасады. Также поврежден один автомобиль. Специалисты продолжают подворовой обход для выявления повреждений после обстрела ВСУ.

Ранее Гладков также сообщал, что при обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия.

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В США раскрыли, к чему приведет Украину потеря Одессы
Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон: потеря Одессы обернётся катастрофой для Киева
07 февраля 2024, 13:36

Фото: iStock/Multipedia

Переход Одессы под контроль России обернется для правительства Украины полной катастрофой. Об этом заявил бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.
«Если Одесса окажется под контролем России, Украина потеряет выход к Черному морю. Всю сельскохозяйственную продукцию, которую они производят для экспорта, придется перевозить по суше, а мы видели, насколько "гостеприимны" фермеры в Польше и Румынии», - заявил Джонсон в интервью YouTube-каналу Through the eyes of.

Он подчеркнул, что польские и румынские фермеры призовут украинцев держаться от них подальше. По мнению Джонсона, по окончании конфликта Украина исчезнет с лица земли в качестве государства, так как она уже потеряла важные территории и большое число населения.
Таким образом, «Украина войдет в спираль смерти и после этого не восстановится, заключил Джонсон.

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Красногорский проект «Мужественные люди» отмечен премией «Мы рядом. Доброе дело»
07 февраля 2024, 12:42

Фото: пресс-служба администрации г. о. Красногорск

Социально-значимый проект из Красногорска стал лауреатом XI премии «Мы рядом. Доброе дело». Об этом сообщили в пресс-службе администрации городского округа.
«Премией отмечен проект Петрово-Дальневской детской школы искусств «Мужественные люди». Это серия концертных мероприятий, организованных под руководством Кристины Казанчян на сцене Центрального клинического военного санатория Минобороны «Архангельское». Участники проекта своими выступлениями выражали поддержку и благодарность за самоотверженность и героизм участникам СВО, проходящим реабилитацию в медучреждении», – говорится в сообщении.
В администрации напомнили, что в этом году губернатор Московской области Андрей Воробьёв, подводя итоги премии, отметил не только героические поступки защитников Родины, совершённые в ходе спецоперации, а также проекты по поддержке участников СВО и их близких.

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«Полная капитуляция»: В Британии предсказали, чем завершится конфликт на Украине
Экс-агент MI6 Крук: Путин намекнул, что Украину ждет капитуляция
07 февраля 2024, 12:10

Фото: iStock/JARAMA

Украинский конфликт закончится полным разгромом ВСУ, а политическое будущее будет формироваться на условиях России. Такое заявление сделал бывший британский дипломат и экс-сотрудник MI6 Аластер Крук.
«Условия для политического будущего будет устанавливать Россия. Вопрос заключается в том, что будет ли в Киеве принято решение капитулировать, что очень сложно при Зеленском, или Россия продолжит, пока у них (Киева - ред.) не будет иного выбора, кроме как капитулировать», - заявил Крук в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Он подчеркнул, что президент России Владимир Путин ясно дал это понять. Также, по его словам, исход конфликта уже очевиден, так как Россия имеет преимущество на поле боя и продолжает набирать обороты. Таким образом, фактически конфликт закончен, заключил Крук.

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Часть Киева осталась без электричества после серии взрывов
07 февраля 2024, 10:57

Фото: istockphoto/sandsun

Часть абонентов в Киеве, которые проживают на левом берегу Днепра, осталась без света. Серьёзные повреждения получили сразу две линии электропередачи (ЛЭП).
Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко. В своём телеграм-канале боксёр, оратор и политик уточнил, что работа ЛЭП нарушена в результате взрывов, прогремевших в Днепропетровском районе города. Местная военная администрация призвала киевлян оставаться в укрытиях, так как предполагается, что массированный удар авиации ВКС России был не последним.

Сегодня, 7 февраля, взрывы прозвучали в Киеве, Львове, Миргороде Полтавской области, Павлограде, Днепропетровской, Ивано-Франковской и Кировоградской областях, Харькове и Николаеве. Удары наносились как с самолётов, так и при помощи ракетных установок наземного базирования.

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Пушилин: Украина может устроить теракты, чтобы помешать выборам
07 февраля 2024, 10:39

Фото: kremlin.ru

Киевский режим может попытаться устроить теракты, чтобы помешать проведению выборов президента в Донецкой Народной Республике, об этом заявил глава региона Денис Пушилин в интервью для «Россия 24».
Пушилин заявил, что адреса избирательных пунктов не будут предаваться публичной огласке, чтобы помешать киевскому режиму спланировать теракты и обстрелы.

«К сожалению, этого мы можем ожидать с стороны Украины. И сейчас все соответствующие службы работают в плане подготовки, в плане недопущения подобных ситуаций», — отметил Пушилин.

Напомним, президентские выборы в России в 2024 году будут проходить три дня — с 15 по 17 марта. Нынешний глава государства Владимир Путин баллотируется на новый срок в качестве самовыдвиженца.

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#днр
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При обстреле белгородского города Шебекино пострадали два мирных жителя
Гладков: Два человека пострадали при обстреле ВСУ города Шебекино
07 февраля 2024, 10:38

Фото: iStock/DarthArt

При обстреле города Шебекино в Белгородской области со стороны ВСУ пострадали два мирных жителя. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
«Под обстрел ВСУ попал город Шебекино. По предварительной информации, есть двое пострадавших - это сотрудники одного из промышленных предприятий. У мужчины осколочное ранение верхней конечности, у женщины контузия», - написал Гладков в своем Telegram-канале.

Пострадавших везут в городскую больницу №2, где им будет оказана вся необходимая медицинская помощь.

Глава региона также добавил, что один из снарядов попал на территорию стоянки одного из промышленных предприятий. Там повреждены 10 машин, а также пробита кровля цеха. На месте находятся все спецслужбы города.

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Польша подняла в воздух военные самолёты из-за воздушной тревоги на Украине
07 февраля 2024, 10:36

Фото: istockphoto/yucelyilmaz

Истребители Военно-воздушных сил Польши поднялись в воздух по приказу оперативного командования страны. Причина этого — воздушная тревога, с раннего утра объявленная на территории соседней Украины.
В заявлении военного ведомства, которое цитирует портал Onet, в очередной раз указывается, что поводом для экстренного поднятия в воздух тактических истребителей послужила «напряжённая активность» российской авиации, что бы ни означало это выражение. Командование также предупредило население о возможном повышении уровня шума, так как задействованы не только польские, но и союзные самолёты.

В приграничном воздушном пространстве Польши уже объявлен особый режим полётов, который пока будет действовать до 5 мая текущего года. Понятие «приграничное» в данном случае весьма условно, так как территория, на которую распространяются авианавигационные ограничения простирается на сотни километров вглубь страны и доходит, например, до Варшавы.

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В Канаде предрекли полный отказ Запада от помощи Украине при следующем шаге Зеленского
GM: Запад прекратит финансирование Украины, если Зеленский уволит Залужного
07 февраля 2024, 10:21

Фото: iStock/Silent_GOS

Если президент Владимир Зеленский всё же примет решение отправить в отставку главкома ВСУ Валерия Залужного – Запад может прекратить финансировать Украину, об этом пишет канадский журналист Джеймс Хорнкасл в своей статье для Globe and Mail.
«Если Зеленский отправит в отставку Залужного, это еще больше ограничит возможность Украины получать помощь извне. Такой шаг будет воспринят внешним миром как свидетельство того, что дела с обороной у Украины обстоят не очень хорошо», — предположил Хорнкасл.

Помимо этого, журналист считает, что глава страны и главнокомандующий армией могут так и не решить свои разногласия, что в конечном итоге окажет крайне негативное влияние на судьбу Украины.

Хорнкасл также считает, что 2024 года станет решающим в российско-украинском конфликте. По его словам, план Зеленского о перестановках в российско-украинском руководстве только «сыграет на руку Москве».

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