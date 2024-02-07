ВС РФ ударили по военным объектам Украины

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Российская армия нанесла комплексный удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины, все цели достигнуты. Об этом сообщили в Минобороны России.
«Сегодня утром Вооруженными Силами Российской Федерации нанесен групповой удар высокоточным оружием большой дальности воздушного и морского базирования, а также беспилотными летательными аппаратами по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины», - говорится в сообщении оборонного ведомства России.
При этом уточняется, что на пораженных предприятиях производились беспилотные катера, береговые ракетные комплексы, а также ракеты к РСЗО и взрывчатые вещества.
Напомним, 7 февраля утром на всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Украинские СМИ сообщали, что в Киеве, Харькове и Николаеве прогремел ряд взрывов. В Новомосковском районе Днепропетровской области обломки беспилотника повредили предприятие. При этом польское командование заявило, что Польша подняла самолёты во время ракетной атаки РФ по Украине.
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Элина Позднякова