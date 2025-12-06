ВСУ ранили водителя грузовика в российском регионе
Богомаз: водитель пострадал при ударе FPV-дрона по грузовику под Брянском
Украинские FPV-дроны атаковали поселок Мирские в Брянской области. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своем телеграм-канале.
По его словам, противник нанес целенаправленный удар по грузовику, от которого пострадал водитель. Мужчину с ранениями госпитализировали. Также повреждения получил его автомобиль. В настоящее время на месте работают сотрудники оперативных экстренных служб.
«Очередные варварские преступления ВСУ. <…> Пострадавшему – скорейшего выздоровления!» — написал глава региона.Ранее сообщалось, что мирная жительница Горловки погибла при атаке ВСУ на ДНР. Подробности трагедии раскрыла ее мать.