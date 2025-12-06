Мать погибшей от прилета в Горловке раскрыла детали трагедии
Мать погибшей при атаке ВСУ в Горловке рассказала о гибели дочери под завалами
Мать жительницы Горловки, погибшей 5 декабря при атаке ВСУ, раскрыла детали трагедии. Ее слова приводит газета «Известия» в своем телеграм-канале.
Женщина рассказала, что ее дочь находилась в доме во время прилета. Пот попадании хозяйка жилья вместе со своими детьми оказалась под завалами.
После грохота вышла мать погибшей. На улице было темно, поэтому она не сразу поняла, что происходит. Через время на место прибыли спасатели и занялись поисками.
«Стала кричать: «Люди добрые, помогите!» И так кричала, кричала. Потом кум пришел, он посветил везде, вызвал сотрудников МЧС, они приехали. И вот они начали: «Бабушка, не кричите. Голос, может, услышим чей-то», — вспоминает женщина.Напомним, о гибели жительницы Горловки сообщил глава города Иван Приходько. По его словам, из-за артиллерийского удара по поселку Короленко также пострадали два человека.