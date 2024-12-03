ВС РФ ударили по военной части в Ровненской области, где были польские наемники

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ВС РФ нанесли удары по военной части ВСУ в Ровненской области на западе Украины, предварительно, там находились наемники из Польши. Об этом рассказал координатор николаевского сопротивления Сергей Лебедев.
«Ровно. Несколько прилетов в области. Один из них по военной части на севере области. Данные проверяются, но предварительно прилетело по танкистам, поговаривают, что часть из них поляки», — написал Лебедев в своем Telegram-канале.Он добавил, что минувшей ночью взрывы гремели в Одессе, Тернополе, Староконстантинове, Житомире и Виннице.
Несколько прилетов было в Киевской области. В Вышгороде после удара пропало электричество. Еще под один удар попали боевики ВСУ, которых собирались посылать в Черниговскую область на границу с Белоруссией.
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Элина Позднякова