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В течение последних нескольких недель Вооружённые силы Украины (ВСУ) на Кураховском направлении понесли значительные потери. Украинские войска не досчитались как минимум трёх батальонов личного состава.
Об этом корреспонденту ТАСС сообщил источник в силовых структурах. Собеседник агентства уточнил, что речь идёт как о частях, расположенных в самом городе, так и о тех, которые пытались удержать оборонительные рубежи в окрестностях Курахово. Сейчас, по данным разведки, потрёпанные подразделения противника отвел в тыл для переформирования доукомплектования.
Стратегическое значение Курахово для ВСУ заключается в том, что он прикрывает дорогу на Красноармейск (украинское название — Покровск). Этот город расположен примерно в 30 километрах от Курахово и является важнейшим транспортным и железнодорожным узлом, через который идет снабжение всей донбасской группировки ВСУ.
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Александр Бойцов