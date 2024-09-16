ВС РФ ударили в цех по производству БПЛА на Украине

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Цех по производству дронов, а также инфраструктура военного аэродрома и четыре склада с вооружениями ВСУ поражены российскими военными на Украине, доложили в Минобороны РФ. Там уточнили, что по вражеским целям работали беспилотники, артиллерия, ракетчики и оперативно-тактическая авиация.
«…Нанесено поражение инфраструктуре военного аэродрома, цеху по производству беспилотных летательных аппаратов и четырем складам их хранения, а также скоплениям живой силы и военной техники противника в 144-х районах», — пояснили в Минобороны.Россия продолжает спецоперацию на Украине с конца февраля 2022 года. Тогда еще непризнанные Луганская и Донецкая народные республики обратились к Москве за помощью в отражении агрессии со стороны киевского режима.
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