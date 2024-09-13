ВС РФ ударом ФАБ-500 уничтожили десятки солдат ВСУ в колонии в районе Селидово

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Несколько десятков военных ВСУ были уничтожены российским ударом авиабомбы по колонии у Селидово в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.
Согласно сообщению, российские силы ударили бомбой ФАБ-500 по скоплению противника в колонии в селе Остром, которое располагается в нескольких километрах от Селидово.
При этом под удар попала и техника противника, уничтожено несколько экземпляров вооружения ВСУ.
По последним данным, армия России контролирует уже половину села Острое.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными.
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«По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.
При этом под удар попала и техника противника, уничтожено несколько экземпляров вооружения ВСУ.
По последним данным, армия России контролирует уже половину села Острое.
Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными.
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Элина Позднякова