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ВС РФ ударом ФАБ-500 уничтожили десятки солдат ВСУ в колонии в районе Селидово

13 сентября 2024, 14:37
Фото: iStock/dzika_mrowka

Фото: iStock/dzika_mrowka

Несколько десятков военных ВСУ были уничтожены российским ударом авиабомбы по колонии у Селидово в ДНР. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник в силовых структурах.
Согласно сообщению, российские силы ударили бомбой ФАБ-500 по скоплению противника в колонии в селе Остром, которое располагается в нескольких километрах от Селидово.

«По предварительным данным, погибли несколько десятков украинских военнослужащих», — говорится в сообщении.



При этом под удар попала и техника противника, уничтожено несколько экземпляров вооружения ВСУ.

По последним данным, армия России контролирует уже половину села Острое.

Ранее координатор пророссийского николаевского подполья Сергей Лебедев сообщал, что по группе из почти 100 бойцов ВСУ, прибывших на подкрепление под Запорожье, нанесён удар российскими военными.

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#вооружения
#удар
Зеленский сообщил о новом обмене пленными с Россией
13 сентября 2024, 14:34

Фото: iStock/3dmitry

Украина в рамках обмена пленными с Россией получила 49 своих граждан. Об этом в Telegram-канале сообщил президент страны Владимир Зеленский.
Отметим, что в России пока не прокомментировали данную информацию.

Как пишет Зеленский, на Украину, в рамках 56-го обмена военнопленными, вернулись гражданские люди, бойцы ВСУ, Нацгвардии, полиции, а также сотрудники пограничной службы. В их числе участники боевых действий за завод «Азовсталь» в Мариуполе весной 2022 года и военный врач Виктор Ивчук.

Глава государства подчеркнул, что обмен производился по формуле 49 на 49.

Последний раз стороны обменивались ​пленными в конце августа. Тогда Украина вернула ​себе 115 солдат ВСУ, Нацгвардии, военно-морских ​сил (ВМС) и погранслужбы. Россия, в свою очередь, также вернула 115 военных при посредничестве ОАЭ. В их ​числе были срочники, которые попали в плен ВСУ в Курской области. Обмен производился в Белоруссии.

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#владимир зеленский
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Порядка 200 украинцев сдались в плен в Курской области за дни наступления ВС РФ
13 сентября 2024, 14:15

Фото: iStock/Sinenkiy

Не менее 200 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за четыре дня контрнаступления ВС РФ. Такие данные приводит Mash.
По данным издания, порядка 200 украинских военных добровольно сдались в российский плен в Курской области за последние четыре дня. В основном это штурмовики из теробороны и бывшие заключённые, а также боевики нацбатальонов. Многие попали в плен из Снагости и Апанасовки, которые уже вернулись под российский контроль.

Сообщается, что многие из пленных обучались в Великобритании. В настоящее время в плену у ВС РФ находится около пяти тысяч украинских военных.

Накануне командир спецназа «Ахмат», замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов сообщал, что ВСУ стреляют по сослуживцам, которые пытаются сдаться в плен в Курской области, при этом из десяти человек выживают не более двух.

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В России высказались о последствиях решения Запада по ударам вглубь территории страны
Алаудинов: решение Запада по ударам вглубь России не изменит ситуацию на фронте
13 сентября 2024, 14:08

Фото: iStock/bpawesome

Возможное снятие запрета на использование иностранного оружия для нанесения ударов вглубь территории России, которое могут принять США и Великобритания, не изменит ситуацию на фронте. С таким заявлением выступил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов в эфире телеканала «Россия-1».
Он подчеркнул, что разговоры об использовании дальнобойного западного оружия Украиной являются методами ведения психологической войны против России. При этом, даже в случае одобрения, возникает вопрос: сколько таких ракет есть в арсенале ВСУ? Алаудинов убёжден, что речь идёт о малом количестве запасов, которое никак не поможет украинским войскам улучшить своё положение на фронте.

Генерал добавил, что российские войска продолжат наступление, пока полностью не одержат победу.

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#апти алаудинов
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Песков переадресовал к Минобороны вопрос об атаке на судно с зерном в Черном море
13 сентября 2024, 13:56

Фото: сайт Кремля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал к Минобороны вопрос о возможной атаке на судно с зерном в Черном море. По его мнению, случившееся, вероятно, связано с ходом СВО.
«Честно говоря, мы не видели эти заявления. Здесь нужно обращаться к нашим военным, это, видимо, связано с ходом специальной военной операции. Поэтому я ничего не могу сказать по этой теме», — прокомментировал Песков вопрос журналистов.
Накануне, 12 сентября, в соцсетях Владимира Зеленского появилась информация о том, что российская армия якобы ударила по кораблю с зерном в Черном море. По словам лидера киевского режима, сухогруз попал под атаку сразу после выхода из территориальных вод Украины.

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Морпех из Якутии удостоен звания Героя Российской Федерации
13 сентября 2024, 13:35

Фото: РИА Новости/Мария Девахина

Военный из Олекминского района Якутии Дмитрий Куценко указом президента удостоен звания Героя Российской Федерации за выполнение задач в зоне спецоперации. Об этом сообщил глава Республики Айсен Николаев.
«Наш земляк, Дмитрий Куценко удостоен звания Героя Российской Федерации!» — написал Николаев в своем Telegram-канале.

Он рассказал, что командир ДШБ морской пехоты, подполковник Дмитрий Куценко вместе со своими подчинёнными сдерживал противника у одного из населенных пунктов. Морпехи под командованием якутянина удерживали атаку ВСУ более 10 часов, уничтожив четыре единицы техники врага и уничтожив порядка 20 человек живой силы ВСУ. Тогда противник отступил, и населенный пункт был удержан.

По словам Николаева, Куценко стал уде девятым якутянином, который удостоился высшей российской награды за все время проведения СВО.

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«Посейдон» и цунами: Политолог рассказал, как Россия может ответить на действия Запада
Политолог Дудчак: Запад не остановится, пока не почувствует последствия
13 сентября 2024, 13:02

Фото: istockphoto/Alexyz3d

Президент США Джо Байден подтвердил, что в американской администрации ведутся обсуждения о предоставлении Украине разрешения на использование дальнобойного оружия для ударов по территории России.
В беседе с «Радио 1» политолог, кандидат экономических наук Александр Дудчак высказал свое мнение по этому поводу.

«Мы постоянно слышим про то, что красные линии пересекать не стоит, но почему-то это не имеет воздействия на этих сумасшедших, которые сидят в Лондоне и Вашингтоне, поэтому мне очень сложно сказать как Россия будет действовать», — пояснил он.

Эксперт подчеркнул, что методов наказать «оборзевших деятелей запада» много и поделился своим мнением по этому поводу.

По его словам, американцы могли заметить значительное увеличение потерь на своих военных морских базах, расположенных в разных уголках мира.

«Хуситы уже разработали гиперзвуковое оружие, которое использовали против авианосца, повредив взлетно-посадочную полосу. Это может повторяться и происходить чаще. Гробы могут пойти в Америку и Британию. Есть одиноко стоящий остров в Индийском океане, где британцы давно выселили гражданское население, коренных жителей. Они оккупировали его, там никого кроме военных нет, его могла бы накрыть волна цунами», — сказал Дудчак.

Он отметил, что России как раз необходимо протестировать подводный беспилотный аппарат «Посейдон», который оснащен термоядерной боеголовкой.

Политолог добавил, что существует множество вариантов наказать их, но, скорее всего, они не прекратят свои действия, пока не ощутят на себе последствия своих заявлений. Если наносить удары по Европе, американцы будут стоя аплодировать всем конгрессом и НАТО.

«Давайте, бейте больше. Их это устроит, что бы заняться восстановлением и поддержать доллар. Помимо этого, обвинить Россию во всех смертных грехах. Вариантов много и они разные», — подчеркнул эксперт и добавил, что это лишь его личное мнение.

Напомним, что президент России Владимир Путин заявил, что возможное разрешение для ВСУ бить американским дальнобойным оружием вглубь РФ будет говорить о прямом участии НАТО в конфликте.

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Стало известно, откуда ВСУ берут все новые резервы для атаки на Курскую область
Алаудинов: ВСУ перебрасывают резервы в Курскую область с других направлений
13 сентября 2024, 12:49

Фото: Telegram-канал А. Алаудинова

ВСУ снимают личный состав с других направлений и перебрасывают его в Курскую область и несет большие потери. Об этом рассказал заместитель начальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов, его слова передает ТАСС.
«Подразделения все смежные работают очень слаженно, и я так думаю, что таким образом мы наносим очень большой ущерб противнику, потому что он потихоньку иссякает. Мы его убиваем, он со всех других направлений — мы видим, фиксируем — снимает свой личный состав, перебрасывает его сюда», — пояснил Алаудинов.

Таким образом противник пытается удержать территории, которые смог занять в первые дни вторжения в российский регион.

По словам Алаудинова, обстановка в курском приграничье контролируется российскими силами. Армия России уничтожает противника, который несет большие потери убитыми и ранеными. При этом активно уничтожается техника ВСУ, в том числе западного производства.

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#техника
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#армия россии
#новости
#всу
#вс рф
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Названо число сдавшихся в плен боевиков ВСУ в Курской области
Минобороны РФ: 12 боевиков ВСУ сдались в плен в Курской области за сутки
13 сентября 2024, 12:36

Фото: iStock/Sinenkiy

Армия России продолжает отражать наступление ВСУ в Курской области. За минувшие сутки в плен сдались 12 украинских боевиков. Об этом сообщает Минобороны РФ.
«Двенадцать украинских военнослужащих сдались в плен», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Кроме того, за минувшие сутки подразделения армии России в рамках контрнаступления в Курской области поразили формирования противника в районах населенных пунктов Любимовка, Дарьино, Николаево-Дарьино, Покровский и Борки. При этом российские бойцы отразили контратаку ВСУ в направлении Обуховки, и еще две — в Камышевке и Борках.

Также ВСУ вновь попытались прорваться через российскую границу в сторону сел Новый Путь, Медвежье и Веселое, однако понеся большие потери, противник откатился на территорию Украины.

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#операция
#новости
#всу
#вс рф
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Бойцы ВСУ заявили о высокой цене атаки на Курскую область
CNN: наступление ВСУ на Курскую область достигнуто огромной ценой
13 сентября 2024, 12:29

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Наступление ВСУ на Курскую область было достигнуто огромной ценой, заявила группа украинских военных в беседе с телеканалом CNN.
Они отметили, что эта атака является сложнейшей операцией, а потери в ходе неё такие же высокие, как на других участках фронта. Один из бойцов подчеркнул, что на Курском направлении фиксируется большое количество убитых и много уничтоженной военной техники.

Бойцы ВСУ усомнились в том, что вторжение было организовано вовремя, поскольку сейчас Украина с трудом защищает ключевые населённые пункты в Донбассе.

Также в ходе этого интервью военнослужащие пожаловались на плохую связь с руководством. По их словам, в настоящее время активно глушат сигналы GPS, а Starlink в России не обслуживается.

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#всу
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#россия
#украина
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