Пиротехники МЧС обнаружили и уничтожили боевую часть ракеты Patriot под Курском

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Пиротехники обнаружили и ликвидировали боевую часть ракеты Patriot в Курской области. Об этом МЧС России сообщило в своём Telegram-канале.
Отмечается, что пиротехнические подразделения ведомства были привлечены к работе по выполнению задач по обезвреживанию взрывоопасного предмета в Курской области. После проведения проверки выяснилось, что речь идёт о боевой части ракеты Patriot, выпущенной украинскими войсками. В результате она была уничтожена.
Кроме того, в МЧС привели статистику выполненных работ. Так, с начала боевых действий в Курской области, саперами ведомства были уничтожены 314 взрывоопасных предметов. Также была обследована территория площадью около 24 гектаров.
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