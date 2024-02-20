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Украинская армия на Авдеевском направлении за сутки потеряла 4 боевые бронированные машины, 5 автомобилей, один танк и 425 военных. Об этом 20 февраля информирует Министерство обороны РФ .
«На авдеевском направлении подразделения группировки войск «Центр» продолжили занятие более выгодных рубежей и позиций, а также нанесли поражение скоплениям живой силы и техники 24-й и 53-й механизированных бригад ВСУ», — сообщает оборонное ведомство.Помимо этого, потери ВСУ на Донецком направлении составили более 395 бойцов, 3 танка, включая немецкий «Леопард», 3 американских бронетранспортера, 4 боевые бронированные машины и 9 автомобилей.
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Алина Юрчак