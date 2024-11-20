ВС РФ уничтожили БТР США при отходе ВСУ в Курской области

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Бойцы группировки «Север» уничтожили БТР М113 американского производства при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления соединения с позывным «Зима», его слова передает РИА Новости.
«При подъезде противника на его боевой машине и подвозе резервов, нами осуществлен был удар FPV-дроном по машине. После того, как машина развернулась и начала обратно «удирать», скажем так, случился второй удар FPV-дроном», — рассказал боец ВС РФ.
По его словам, механик-водитель американского БТР получил контузию после нескольких попаданий по дронами-камикадзе. Он не смог сориентироваться и выехал с дороги, после чего машина опрокинулась в противотанковый ров.
После чего бронетранспортер противника был полностью уничтожен ударом «Ланцета».
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