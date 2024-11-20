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ВС РФ уничтожили БТР США при отходе ВСУ в Курской области

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Фото: iStock/Zhanna Danilova

Бойцы группировки «Север» уничтожили БТР М113 американского производства при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом рассказал старший офицер управления соединения с позывным «Зима», его слова передает РИА Новости.
«При подъезде противника на его боевой машине и подвозе резервов, нами осуществлен был удар FPV-дроном по машине. После того, как машина развернулась и начала обратно «удирать», скажем так, случился второй удар FPV-дроном», — рассказал боец ВС РФ.

По его словам, механик-водитель американского БТР получил контузию после нескольких попаданий по дронами-камикадзе. Он не смог сориентироваться и выехал с дороги, после чего машина опрокинулась в противотанковый ров.



После чего бронетранспортер противника был полностью уничтожен ударом «Ланцета».

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В Южной Корее заявили об участии военных КНДР в боях в Курской области
Reuters: бойцы КНДР в составе ВС РФ уже участвовали в нескольких боях против ВСУ
20 ноября 2024, 10:43

Фото: iStock/Dragos Condrea

Военные КНДР уже приняли участие в нескольких боях в рядах ВС РФ против ВСУ на территории Курской области. Об этом заявил депутат парламента Южной Кореи Пак Сун Вон, который также входит в Комитет по разведке. Об этом со ссылкой на заявление парламентария сообщает агентство Reuters.
По словам южнокорейского депутата, из 10 900 военных КНДР, которые якобы были отправлены в Россию, некоторые уже участвовали в нескольких боях на стороне российских Вооруженных Сил против украинской армии в Курской области.

Пак Сун Вон уточнил, что опирается на информацию Национальной разведывательной службы Южной Кореи.

19 ноября заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх заявила, что слухи об участии военных КНДР в боевых действиях в Курской области на данный момент не могут быть подтверждены. Однако, по ее словам, в Минобороны США знают, что северокорейские военные принимают участие в боях под Курском.

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В Британии заявили, что Трамп может передать Украине ядерное оружие
Express: Трамп может тайно предоставить Украине ядерное оружие
20 ноября 2024, 10:40

Фото: iStock/Gerasimov174

Избранный президент США Дональд Трамп может тайно передать Украине ядерное оружие. Об этом в разговоре с британской газетой Express заявил военный эксперт Николас Драммонд.
По его словам, сделка между Вашингтоном и Киевом может пройти «очень скрытно», после чего Украина внезапно станет сильной.

«Зеленский может сказать: «У нас есть ядерное оружие, и если вы нападете на нас, мы разбомбим Москву», — пояснил Драммонд.

Эксперт заключил, что Трамп может пойти на такой шаг в отношении Киева в обмен на гарантии неприсоединения республики к Североатлантическому альянсу (НАТО).

Ранее заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх сообщила, что США не находятся в состоянии войны с Россией. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Массированная атака БПЛА на Россию, окружение ВСУ в Курской области, продвижение под Суджей: последние новости СВО
20 ноября 2024, 10:08

Фото: istockphoto/zabelin

Минувшей ночью ВСУ осуществили попытку массированной атаки российских территорий с использованием БПЛА. На линии фронта противник задействует иностранных наемников и пытается перейти в наступление на нескольких участках фронта. Подробности – в материале «Радио 1».

Курская область


Боевые действия продолжаются вокруг Ольговского леса в Курской области, где в окружении находятся около 200 солдат ВСУ. Военные корреспонденты отмечают, что все попытки выйти из окружения заканчиваются неудачей. Также сообщается о продвижении российских войск на севере и юге Суджанского района, где продолжаются интенсивные столкновения. ВСУ ведут маневренную оборону и сохраняют высокий потенциал для контратак.

Подразделения группировки войск «Север» нанесли удары по формированиям девяти бригад ВСУ в районах населённых пунктов Дарьино, Зеленый Шлях, Лебедевка, Леонидово, Нижний Клин и Новоивановка, согласно информации от Минобороны РФ. Экипаж Су-34 осуществил удар по личному составу, технике и опорному пункту ВСУ в приграничной зоне Курской области.


Донецкое направление


Вооружённым силам России осталось пройти всего 5,5 километра для завершения окружения украинских войск южнее Курахова. Украинский Генеральный штаб не спешит выводить свои подразделения из пяти-шести сел, которые находятся под угрозой окружения.

Эксперты из Германии отмечают, что российские войска также продвигаются на север от Кураховского водохранилища. Они захватили поселок Ильинка и приблизились к селу Берестки, а также заняли ключевые подходы к автомобильным и железнодорожным переправам в сторону Курахова. Мосты в этом районе разрушены, но российские силы теперь могут обстреливать город с севера, находясь всего в 1–1,5 километрах. Если им удастся восстановить мост и перейти дамбу, это откроет возможность для атаки на Курахово с северной стороны.

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Часовоярское направление


Ситуация под Часов Яром также неблагоприятна для ВСУ. Военный аналитик Юлиан Репке сообщает, что российские солдаты достигли района стадиона «Авангард». Украинские войска пытаются сдержать наступление с помощью дронов, но их усилия оказываются безрезультатными. Южнее Часова Яра украинское командование принимает решение о выводе своих частей с Клещеевского плацдарма, откуда они долго угрожали флангу российской группировки.


Харьковское направление


В Харьковской области российские войска нанесли удар по правому берегу города с использованием РСЗО и «Солнцепёков». Сообщается о разрушении позиций ВСУ и уничтожении техники, которая готовилась к штурму российских укреплений.


Липцовское направление


На Липцовском направлении ВСУ провели масштабную контратаку с участием иностранных наёмников. В результате завязавшегося боя бойцы «Бесстрашные» уничтожили до 45 нацистов. После этого враг предпринял пять попыток переброски подкреплений на бронетехнике, однако все они были сорваны, прорыва не произошло. Всего ликвидировано до 80 человек личного состава противника, а также танк, два БМП и два БТР.


Кураховское направление


На Кураховском направлении российские подразделения продолжают наступательные действия, оказывая давление на ключевые оборонительные рубежи противника. В треугольнике Дальнее—Успеновка—Трудовое идут ожесточённые бои. Российские силы выбивают украинские войска с высот и наносят огневые удары по их оборонительным позициям. Одновременно продвигаются вперёд от Максимовки в направлении Константинопольского и Сухих Ялов. Успехи на этом участке позволяют ВС РФ сокращать расстояние до замыкания «кармана» на южном фланге.

Фото: istockphoto/ZenitX

Времевское направление


На Времевском участке продолжаются ожесточённые бои вдоль линии Новодаровка-Равнополь-Макаровка. Противник не прекращает попыток вытеснить передовые подразделения ВС РФ из занимаемых населённых пунктов или того, что от них осталось. В районе Равнополя удалось немного продвинуть противника на север, однако в Макаровке ВСУ ежедневно пытаются захватить северные окраины деревни, но их действия заканчиваются неудачами.


Купянское направление


На Купянском участке бойцы 1-й танковой армии ВС РФ успешно отражают атаки противника и продвигаются в сторону Загрызово. За сутки враг предпринял две попытки контратаковать южнее Кругляковки силами 1-й механизированной бригады 28-й отдельной механизированной бригады, а также одну атаку юго-восточнее с участием до взвода из состава 2-й механизированной бригады 115-й отдельной механизированной бригады. В результате этих столкновений было уничтожено 16 боевиков и одна бронетранспортная машина. Также отмечается снижение применения артиллерии со стороны противника, что может свидетельствовать о нехватке боеприпасов.

Общие потери противника на данном направлении составили 115 человек и два артиллерийских орудия.
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Покровское направление


На Покровском направлении завершена зачистка Юрьевки — село полностью под контролем ВС РФ. Также освобождена Новоалексеевка (подтверждено Минобороны РФ). Из Новоалексеевки ведутся штурмовые действия в направлении Пушкино и Украинки. ВС РФ осуществляют штурмовые действия с двух флангов в районе Пустынки; закрепившись в этом районе, российская армия сможет двигаться на северо-запад к Шевченко.

ВСУ атаковали несколько регионов страны


ПВО за минувшую ночь уничтожила и перехватила 44 украинских беспилотника над девятью российскими регионами: 20 – над Новгородской областью, пять – над Курской, четыре – над Орловской, по три сбито над Белгородской, Тульской и Тверской областями, по два – над Брянской, Московской и Смоленской областями, сообщает Минобороны РФ.

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«Мощный удар возмездия»: Посольство США в Киеве вынесло срочное предупреждение 20 ноября
Посольство США в Киеве: 20 ноября РФ может нанести мощный удар по Украине
20 ноября 2024, 09:54

Фото: iStock/Olena Bartienieva

Посольство США в Киеве предупредило о том, что 20 ноября Россия может нанести по Украине мощный ракетный удар. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября», — говорится в сообщении.

Из-за этого американское посольство в Киеве будет закрыто. При этом там посоветовали гражданам США быть готовыми укрыться в безопасных местах в случае объявления воздушной тревоги.

Накануне два американских чиновника подтвердили использование Украиной дальнобойных ракет ATACMS для удара по оружейному арсеналу в Брянской области. В то же время президент Украины Владимир Зеленский отказался подтвердить этот факт применения. Атака была произведена в 1000-й день боевых действий на Украине, 19 ноября.


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Бойцы «Севера» уничтожили американский БТР при отходе ВСУ в Курской области
20 ноября 2024, 09:52

Фото: iStock/ZenitX

Бойцы группировки «Север» уничтожили американский БТР М113 при отходе с боевых позиций в Курской области. Об этом сообщил РИА Новости старший офицер управления соединения с позывным «Зима».
По словам российского офицера, при подъезде ВСУ на боевой машине и подвозе резервов, ВС РФ осуществили несколько ударов FPV-дроном по БТР. «Зима» отметил, что после нескольких попаданий по машине дронами-камикадзе украинский механик-водитель был контужен.

Боевая машина была полностью обездвижена и уничтожена ударным беспилотником, заключил он.

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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#всу
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Посольство РФ предупредило Британию об опасности призывов к поражению Москвы
20 ноября 2024, 09:35

Фото: iStock/ffikretow

Британским властям не стоит обострять ситуацию в конфликте с Украиной и призывать к поражению Москвы. Об этом заявили в посольстве России в Лондоне.
Российские дипломаты в своем заявлении отметили, что Лондон в 1000-й день с начала СВО нашли очередной повод для саморекламы, с новой силой заговорив о поддержке Киева и новых санкциях.

В посольстве призвали британское руководство задуматься о последствиях и воздержаться от «подталкивания мира к опасной черте в угоду иллюзорным геополитическим расчетам».

Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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«Будет еще хуже»: В Турции предупредили Украину о последствиях ударов вглубь территорий РФ
Yeni Şafak: разрешение на удары по РФ ATACMS усложнит ситуацию для Украины
20 ноября 2024, 09:15

Фото: iStock/Diy13

Разрешение, данное президентом США Джо Байденом Украине на удары ракетами ATACMS по территории России, только усложнит ситуацию для Киева. Об этом пишет турецкая газета Yeni Şafak.
«Если династическая американская военная машина реализует руками Байдена задуманный опасный аттракцион или, иначе говоря, не отступит от своего шага по эскалации боевых действий на Украине, мы вполне можем сказать следующее: для Украины плохие дни остались позади, и теперь все будет еще хуже!» — предупреждает автор.

Издание сообщает, что Байден дал Украине разрешение на удары по территории РФ для того, чтобы сорвать планы избранного президента США Дональда Трампа на мирное урегулирование украинского конфликта.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что западные политики продолжают использовать Украину как инструмент для стратегического поражения России. По его словам, Запад активно поддерживает удары ВСУ дальнобойным оружием, чтобы достичь своих целей.

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Пентагон передаст Украине военную помощь на $275 млн
AP: ракеты HIMARS и ПТРК Javelin войдут в новый пакет помощи Украине
20 ноября 2024, 09:12

Фото: iStock/Andrii Atanov

Минобороны США планирует передать Украине пакет военной помощи на сумму 275 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Associated Press со ссылкой на источники.
Уточняется, что в новый пакет помощи войдут пусковые установки РСЗО HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, а также снаряды калибра 105 и 155 мм, другое оборудование и запасные части к ним.

Согласно данным агентства, Пентагон направит Киеву новый пакет помощи на фоне усилий администрации действующего президента США Джо Байдена сделать все возможное, чтобы помочь ВСУ до вступления в должность победившего на выборах в США Дональда Трампа.

В Кремле ранее заявляли, что никакие отдельные виды вооружений, поставленные Западом Украине, не в состоянии изменить динамику хода специальной военной операции.

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#зеленский
#рф
#пентагон
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Российские штурмовики прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города
Марочко: ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились в центре города
20 ноября 2024, 08:39

Фото: iStock/Evgeny555

Бойцы ВС РФ прорвали оборону ВСУ в Часов Яре и закрепились на позициях в центре города. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«За несколько последних суток ВС РФ удалось осуществить успешные штурмовые действия в населенном пункте Часов Яр. Прорвав оборонительную линию ВСУ, наши войска от северо-восточной окраины города продвинулись на 1,5 км», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, ВС РФ закрепились в районе административных зданий в центральной части города. Марочко также отметил, что одновременно с этим российские штурмовики начали обходить позиции ВСУ по флангам в северной и южной части Часов Яра.

При этом украинское командование предпринимает различные попытки стабилизировать ситуацию, однако боевикам ВСУ для этого не хватает ресурсов, а также личного состава.

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