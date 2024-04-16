Над Белгородской областью уничтожили три украинских беспилотника

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Три украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа были сбиты над территорией Белгородской области. Об этом сообщило Министерство обороны в своем Telegram-канале.
«Около 09:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БпЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации.
Дежурными средствами ПВО три украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее над Белгородской областью уничтожили два украинских беспилотника. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова