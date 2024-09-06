ВС РФ уничтожили гаубицу ВСУ ударом «Ланцета» в Курской области

Видео: Минобороны России
Российские войска уничтожили барражирующим боеприпасом «Ланцет» буксируемую гаубицу ВСУ в приграничном районе Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.
Отмечается, что солдаты группировки войск «Север» производили разведывательные мероприятия в приграничном районе Курской области. В ночное время они выявили движение грузовика с буксируемой гаубицей ВСУ. Проанализировав данные, военные приняли решение ударить по этой установке.
Прямым ударом барражирующего боеприпаса «Ланцет» они уничтожили гаубицу. На опубликованных кадрах видно, после удара произошёл взрыв и вспыхнул пожар.
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Анастасия Чинкова