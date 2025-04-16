ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в Сумской области

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Российские бойцы ликвидировали в Сумской области штурмовую группу ВСУ, которая шла в сторону Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — говорится в сообщении.
Тем временем в Курской области продолжается штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в котором засели боевики ВСУ. Штурмовые действия осложняются многочисленными подземными укрытиями, в том числе природными пещерами, в которых укрывается украинская группировка. Известно, что боевики отказались от переговоров по сдаче в плен.
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