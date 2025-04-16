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Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Солдаты 95-й бригады ВСУ хотят устроить поход на Киев и свергнуть Зеленского
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский

Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о готовности организовать поход на Киев для свержения президента Владимира Зеленского и его окружения.
По данным антифашистского подполья, передавшего информацию РИА Новости, ветераны и офицеры бригады призвали военных и гражданских присоединиться к акции, считая, что политика Зеленского ведет к распаду Украины.

«Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — сказали собеседники РИА Новости.
В подполье отметили, что десантники намерены предотвратить раздел страны между иностранными государствами. Решение о действиях принято на фоне истечения президентских полномочий Зеленского 20 мая и отмены выборов в 2024 из-за военного положения.

Ранее сообщалось, что советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования

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#киев
Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ
«СВ»: группировка войск «Север» уничтожила 47 бригаду ВСУ на границе РФ
16 апреля 2025, 03:15

Фото: iStock/IherPhoto

На границе Белгородской и Сумской областей были ликвидированы военнослужащие 47-й отдельной механизированной бригады (ОМБр) ВСУ, а также около 1,5 тысячи человек, пытавшихся проникнуть в Краснояружский район. Об этом заявил Telegram-канал «Северный ветер» («СВ»), связанный с российской группировкой «Север».
«Обратили внимание, что за все время Краснояружской провокации украинские СМИ лишь пару раз писали о боевых действиях на границе Белгородской и Сумской областей. (...) Зато в социальных сетях совершенно другая картина», — указали в публикации.
В украинских соцсетях активно распространяются сообщения о пропавших без вести солдат ВСУ, большинство из которых служили в 47-й бригаде. Родственники выражают тревогу, запрашивая информацию об их судьбе.

«Родственники вэсэушников интересуются, куда пропал личный состав бригады? Отвечаем: он уничтожен, как и 1500 оккупантов, которые попытались вторгнуться в Краснояружский район Белгородской области», — говорится в канале.
Ранее сообщалось, что воздушно-космические силы России начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с модернизированным модулем «Комета», обеспечивающим защиту от радиоэлектронных помех и повышающим точность поражения целей.

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#telegram
#всу
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ВКС России начали применять в зоне СВО авиабомбы с новым модулем «Комета», публикуются кадры
ВКС РФ начали применять в зоне СВО авиабомбы с новым модулем «Комета» против ВСУ
15 апреля 2025, 23:55

Фото: iStock/Alex Kochev

Воздушно-космические силы России начали использовать в зоне специальной военной операции (СВО) авиабомбы с модернизированным модулем «Комета», обеспечивающим защиту от радиоэлектронных помех и повышающим точность поражения целей. Об написали в Telegram-канале Fighterbomber, публикуя кадры, подтверждающие информацию.
Система «Комета», разработанная ВНИИРТ «Прогресс» в Москве, позволяет боеприпасам принимать сигналы GPS и ГЛОНАСС даже в условиях активного противодействия РЭБ противника.

По данным канала, первые результаты применения новых бомб на всех направлениях фронта оцениваются как высокоэффективные. Авторы публикации отметили, что массовое производство таких боеприпасов способно кардинально изменить ситуацию на линии соприкосновения с противником за несколько месяцев.

«Научившись их производить сотнями в день, можно буквально за пару месяцев перерисовать границу Украины радикально. (...) Действовать надо быстро, массово и умно. Это в комплексе конечно очень сложно, но надо попробовать», — отметили в Telegram-канале.
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#производство
#операции
#telegram
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Посол России в Стокгольме Беляев был вызван в МИД Швеции
15 апреля 2025, 21:36

Фото: istockphoto/Racide

Посол Российской Федерации в Королевстве Швеция был вызван в министерство иностранных дел скандинавской страны. Об этом сообщается в пресс-релизе шведского внешнеполитического ведомства.
В сообщении уточняется, что руководитель российской дипломатической миссии в Стокгольме вызывался в МИД в «в связи с атаками на города Сумы и Кривой Рог».

Вооружённые силы РФ 13 ноября нанесли удар двумя ракетами «Искандер-М» по месту проведения совещания командования оперативно-тактической группы «Северск» ВСУ в Сумах. В результате ракетной атаки были уничтожены около 60 украинских военнослужащих. В министерстве обороны РФ отметили, что киевский режим продолжает использовать мирное население в качестве живого щита, размещая военные объекты и проводя мероприятия с участием военных в центре крупных населённых пунктов.

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#вооружённые силы рф
#всу
#удар
#швеция
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Военкор Коц: ВСУ рассматривают Горналь как опорный пункт первой линии обороны
15 апреля 2025, 19:44

Фото: istockphoto/yalcinsonat1

ВСУ рассматривают село Горналь в Курской области как опорный пункт первой линии обороны, спешно организуемой в Сумской области. Такое мнение высказал военный корреспондент Александр Коц.
В своём телеграм-канале он написал, что Киев понимает: после освобождения Горналя группировка «Север», быстро зачистив окрестные лесополосы, зайдет на украинскую территорию для создания буферной зоны. Поэтому ВСУ будут пытаться удержать Горналь до последнего.

Штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря осложнен толстыми стенами обители и ее расположением на господствующей высоте. Под зданиями и сооружениями монастыря находятся меловые пещеры, в древности монахи добывали там известь. Пещеры — это разветвленная сеть ходов, ВСУ смогут длительное время держать там оборону.

Ранее в силовых структурах сообщили, что российская армия взяла под огневой контроль все пути отхода из Горналя. При этом не уточняется, идет ли речь также и о подземных ходах.

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#армия
#контроль
#всу
#киев
#монастыри
#курская область
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Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Свято-Николаевском монастыре в Горнале
Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Горнальском монастыре
15 апреля 2025, 19:02

Фото: istockphoto/Michele Ursi

В ходе перехвата переговоров стало известно, что в Горнальском Свято-Николаевском Белогорском мужском монастыре в Курской области среди заблокированных военнослужащих ВСУ находятся наемники из Колумбии и других стран.
Об этом в беседе с ТАСС сообщил заместитель председателя Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий. По его информации, порядка 300 украинских военнослужащих, приехавшие в Курск на «охоту на людей», находятся в окружении Российской армии и не хотят сдаваться.

«Они понимают, что их ожидает. В этой группе находится много наемников из Колумбии и других стран — по перехваченным переговорам слышна их иностранная речь», — рассказал депутат.

Ранее российские силовые структуры сообщали, что военнослужащие элитной бригады ВСУ пытаются сбежать с территории Горнальского монастыря. Выяснилось, что позиции покидают штурмовики 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады. Бывшие заключенные из 129-й отдельной бригады территориально обороны используются как заградотряды.


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#депутат
#всу
#монастыри
#курская область
#наемники
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