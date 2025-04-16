Владимир Зеленский
Военнослужащие 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявили о готовности организовать поход на Киев для свержения президента Владимира Зеленского и его окружения.
По данным антифашистского подполья, передавшего информацию РИА Новости, ветераны и офицеры бригады призвали военных и гражданских присоединиться к акции, считая, что политика Зеленского ведет к распаду Украины.
Ранее сообщалось, что советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования
Читайте также:
ВКС России начали применять в зоне СВО авиабомбы с новым модулем «Комета», публикуются кадры
Российский чиновник-взяточник заключил контракт на службу в армии
Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ
«Десантники призвали военных и гражданское население к походу на Киев», — сказали собеседники РИА Новости.В подполье отметили, что десантники намерены предотвратить раздел страны между иностранными государствами. Решение о действиях принято на фоне истечения президентских полномочий Зеленского 20 мая и отмены выборов в 2024 из-за военного положения.
Ранее сообщалось, что советник министра обороны США Пита Хегсета Дэн Колдуэлл отправлен в административный отпуск из-за причастности к утечке секретной информации. Решение о его отстранении было принято 15 апреля после идентификации в ходе внутреннего расследования
Читайте также:
ВКС России начали применять в зоне СВО авиабомбы с новым модулем «Комета», публикуются кадры
Российский чиновник-взяточник заключил контракт на службу в армии
Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ
Мария Моисеева