Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

Марочко: ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском
Фото: iStock/Jakub Laichter

Фото: iStock/Jakub Laichter

Подразделения ВСУ вынуждены были перегруппироваться и отступить на вторую линию обороны под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая ВФУ были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, в результате этих действий межпозиционное пространство на некоторых участках увеличилось до трёх километров.

Тем не менее боевики ВСУ пытаются повторно закрепиться на утраченной территории серой зоны, однако сделать это им не позволяют активные действия БПЛА и артиллерии ВС РФ.

Читайте также:

Наёмник из Колумбии обвинил ВСУ в неуплате зарплат военным

Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского

Российские военные раскрыли судьбу пропавшей на границе РФ бригады ВСУ
#военные
#бпла
#telegram
#всу
#вс рф
#наемник
В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала Меладзе
В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала песни Валерия Меладзе
16 апреля 2025, 09:59

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Киеве боевик ВСУ напал на девушку, которая слушала песни Валерия Меладзе.
Как пишет Пятый канал, пострадавшая весело проводила время с друзьями. Они решили послушать песни Валерия Меладзе.

Услышав композиции на русском языке, боевик схватил девушку за волосы и начал на неё орать, используя нецензурную лексику, а после ударил кулаком по голове, когда пострадавшая пыталась себя защитить. Всё это безобразное зрелище сняли на видео.

Люди, находящиеся с девушкой, пытались достучаться до напавшего криками, но физически не вмешались, боясь получить в ответ удар.

Как писали пользователи в интернете, если бы не присутствие посторонних, боевик мог бы устроить и что-то более страшное. Также в сети комментировали, что это и вовсе не боец ВСУ, так как имеет лишний вес. Если бы он принимал участие в каких-либо операциях, то скинул бы несколько килограммов , считают пользователи. Как говорят пленные украинские солдаты, на позициях им часто приходилось голодать, потому что командование не обеспечивало провизией.

Напомним, что Валерий Меладзе находится в опале у российских властей, он уехал из страны и выступает за границей. Причиной тому стали пост, в котором певец осуждал политическую ситуацию в России, и случай в Дубае. На корпоративе Меладзе продолжил фразу фаната «Слава Украине». После артист записал видеообращение, в котором пытался оправдать свой поступок.

Читайте также:

Лёве Би-2* присвоили статус иноагента на второй имя

Призывавшая спонсировать ВСУ журналистка Ивлева-Йорк* обжаловала статус иноагента

Актёр Анатолий Белый* стал давать концерты в поддержку ВСУ
#певец
#видео
#пользователи
#солдаты
#артист
#люди
#всу
#удар
#киев
Следите за нашими новостями
в удобном формате
ВС РФ уничтожили группу боевиков ВСУ в Сумской области
16 апреля 2025, 09:08

Фото: iStock/Olena_Z

Российские бойцы ликвидировали в Сумской области штурмовую группу ВСУ, которая шла в сторону Курской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в российских силовых структурах.
«Из Юнаковки в направлении границы выдвинулась очередная штурмовая группа ВСУ. Она была уничтожена на территории Сумской области», — говорится в сообщении.

Тем временем в Курской области продолжается штурм Горнальского Свято-Николаевского Белогорского мужского монастыря, в котором засели боевики ВСУ. Штурмовые действия осложняются многочисленными подземными укрытиями, в том числе природными пещерами, в которых укрывается украинская группировка. Известно, что боевики отказались от переговоров по сдаче в плен.

Читайте также:

ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

Наёмник из Колумбии обвинил ВСУ в неуплате зарплат военным

Подполье сообщило о планах бойцов бригады ВСУ свергнуть Зеленского
#всу
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В СМИ появилась информация о том, что Одесса может стать частью России
Steigan: Одесса может войти в состав России
16 апреля 2025, 08:20

Фото: iStock/V-art

Одесса может войти в состав России, а Вашингтон не станет этому препятствовать. Об этом пишут обозреватели норвежского сайта Steigan.
«Дональд Трамп пока не уточнял контуры мирного соглашения на местах, и он охотно согласится с таким решением, если сочтет, что получит причитающуюся компенсацию в других областях», — говорится в статье.

При этом автор считает, что руководства стран Европы не смогут помешать такому решению американского президента.

Отмечается, что вхождение Одессы в состав России сделает военное и торговое судоходство в Черном море безопаснее.

Ранее британский эксперт Александр Меркурис сообщал, что большая часть одесситов не хочет идти воевать, что говорит об их вероятной приверженности России.

Читайте также:

«Я не говорю на украинском»: одесситки поставили на место пропагандистку — видео

В Одессе начнут патрулировать Европейскую площадь после акции с флагом России

Мобилизуют силой и зомбируют: Жители Одессы просят спасти их от киевского режима
#соглашения
#море
#дональд трамп
#жители
#акции
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Минувшей ночью над регионами РФ сбили 26 БПЛА ВСУ
МО РФ: 26 дронов ВСУ сбили над российскими регионами минувшей ночью
16 апреля 2025, 08:00

Фото: iStock/shcherbak volodymyr

Минувшей ночью средства противовоздушной обороны сбили 26 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом утром 16 мая сообщили в Минобороны РФ.
«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 26 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.

Уточняется, что девять вражеских беспилотников сбили в Воронежской области, восемь — в Белгородской, четыре — в Курской. Ещё по два дрона ликвидировали в Липецкой области и Крыму, один — в столичном регионе.

В ночь на 15 апреля ВСУ совершили массированную атаку на Курскую область. Всего за ночь сбили 115 украинских БПЛА, 109 из них были уничтожены на курской земле.

Читайте также:

Хинштейн рассказал о последствиях атаки ВСУ на Курск

Дроны ВСУ, атаковавшие Курск, были начинены поражающими элементами

СК РФ запустил расследование атаки дронов ВСУ на Курск
#ночь
#бпла
#расследование
#всу
#рф
#пво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Наёмник из Колумбии обвинил ВСУ в неуплате зарплат военным
Tagesspiegel: ВСУ заманивают наёмников высокими зарплатами, но не платят их
16 апреля 2025, 07:45

Фото: iStock/EGT

ВСУ заманивают колумбийских наёмников хорошими деньгами за участие в боевых действиях, однако потом отказываются платить. Об этом пишет немецкое издание Tagesspiegel.
По словам одного из наёмников Карлоса Моралеса, в ВСУ многие едут из Колумбии, однако уже вернулись на родину, так как на Украине им не платили обещанную зарплату в размере 3000-4800 долларов.

Моралес уточнил, что в колумбийской армии он зарабатывал 250 долларов в месяц, а в ВСУ вступил из-за больших денег. Сейчас мужчина находится в Колумбии, где ухаживает за мамой, а о времени, проведенном на Украине, вспоминать не любит. Он уверен, что именно мать спасла его от неминуемой гибели на поле боя.

При этом издание привело слова матери другого наёмника из Колумбии, которого ликвидировали в зоне СВО. О его гибели женщина узнала от подруги.

«Его останки все еще находятся на Украине, в холодильной камере в Киеве», — пожаловалась женщина.

Она добавила, что представители украинской стороны с ней не связывались.

Читайте также:

Депутат ГД Водолацкий: Наёмники из Колумбии окружены в Свято-Николаевском монастыре в Горнале

Бойцы ВС РФ уничтожили две группы иностранных наемников в Харьковской области

Стало известно, сколько платили иностранным наёмникам за вторжение в Курскую область
#женщина
#мать
#мужчина
#депутат
#сво
#всу
#вс рф
#наемники
Следите за нашими новостями
в удобном формате