ВСУ отступили на вторую линию обороны под Купянском

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Подразделения ВСУ вынуждены были перегруппироваться и отступить на вторую линию обороны под Купянском Харьковской области. Об этом сообщил военный эксперт Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.
«После многочисленных накатов ВС РФ на украинские позиции юго-западнее Лозовой и в районе Зеленого Гая ВФУ были вынуждены перегруппироваться и оттянуть часть сил и средств на вторую линию обороны», — написал Марочко в своем Telegram-канале.
По его словам, в результате этих действий межпозиционное пространство на некоторых участках увеличилось до трёх километров.
Тем не менее боевики ВСУ пытаются повторно закрепиться на утраченной территории серой зоны, однако сделать это им не позволяют активные действия БПЛА и артиллерии ВС РФ.
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Элина Позднякова