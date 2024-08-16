Главком ВСУ Сырский мог погибнуть при ударе ВС РФ по командному пункту под Полтавой

Российские военные нанесли ракетный удар по пункту дислокации противника в районе населенного пункта Кумы в Полтавской области, где в этот момент мог находиться главком ВСУ Александр Сырский. Об этом сообщает Telegram-канал «Военное дело».
«Взрывы в Полтавской области, ряд источников сообщают, что поражен командный пункт ВСУ, где мог быть Сырский», — говорится в сообщении.
Другие российские военные ресурсы предполагают, что Сырский мог быть ликвидирован. В настоящее время ожидается подтверждение или опровержение данной информации.
8 августа Сырский опубликовал в своем Telegram-канале фото и сообщил, что проводит работу в исходном районе. Предполагалось, что он находился недалеко от российского приграничья.
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