ВС РФ уничтожили командный пункт с украинскими офицерами в Красногоровке

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ВС России уничтожили командный пункт ВСУ с высокопоставленными украинскими офицерами в Красногоровке. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил советник главы ДНР Ян Гагин.
Он рассказал, что накануне российские военные отработали сразу несколько целей, уничтожив ряд укрепрайонов. Среди них был командный пункт украинской армии, в котором в момент удара находились высокопоставленные офицеры, принимающие участие в боях на данном участке фронта.
Отметим, что Красногоровка находится севернее Авдеевки. Именно из этого населённого пункта украинские военные часто обстреливают Донецк.
Гагин добавил, что в районе Красногоровки ведутся активные бои, российские военные ежедневно наносят удары по ранее разведанным целям.
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Отметим, что Красногоровка находится севернее Авдеевки. Именно из этого населённого пункта украинские военные часто обстреливают Донецк.
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Анастасия Чинкова