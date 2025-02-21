ВС РФ уничтожили наемников ВСУ при попытке эвакуации под Константиновкой

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Российские бойцы ликвидировали целую группу иностранных наемников при попытке их эвакуации под Константиновкой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на собственный источник в силовых структурах.
«Операторы БПЛА 6-й мотострелковой дивизии под Константиновкой накрыли группу иностранцев, которых пытались эвакуировать. Экипаж автомобиля и десант уничтожены», — говорится в сообщении.
Отмечается, что позже из радиоперехватов стало понятно, что ликвидировали иностранных наемников.
В ведомстве пояснили, что на протяжении нескольких километров за наемниками велся воздушный контроль.
Ранее сообщалось, что украинское командование перебросило большую группу польских наемников к линии боевого соприкосновения на Константиновском направлении в ДНР. Они имеют качественную подготовку и хорошо экипированы.
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Элина Позднякова