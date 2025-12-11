Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную 116-й бригады ТрО

11 декабря 2025, 07:14

Фото: iStock/Prostock-Studio

В Сумской области произошел печальный инцидент. Командир 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны, полковник Максим Литвиненко, своим неуважительным поведением довел до сердечного приступа военнослужащую. Она работала делопроизводителем в службе вооружения и логистики. Об этом пишет РИА Новости.