Комбриг ВСУ довел до сердечного приступа украинскую военную 116-й бригады ТрО
В Сумской области произошел печальный инцидент. Командир 116-й отдельной бригады сил территориальной обороны, полковник Максим Литвиненко, своим неуважительным поведением довел до сердечного приступа военнослужащую. Она работала делопроизводителем в службе вооружения и логистики. Об этом пишет РИА Новости.
После инцидента её доставили в госпиталь, однако спасти женщину не удалось.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
Ранее стало известно, что в Воронеже власти провели временную эвакуацию 80 жителей дома, который пострадал от падения обломков беспилотного летательного аппарата (БПЛА).
Читайте также: