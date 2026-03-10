ВС РФ уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области
В Сумской области операторы ударных БПЛА группировки «Север» ликвидировали украинскую мобильную огневую группу ПВО. Об этом пишет РИА Новости.
Военнослужащий с позывным «Фанат» сообщил, что противник перемещался на замаскированном автомобиле, но российские дронщики смогли их обнаружить.
«Охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. Уничтожены все их противодронные средства и три человека личного состава», — отметил боец.
Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целями СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.