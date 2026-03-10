ВС РФ уничтожили противодронное подразделение ВСУ в Сумской области

10 марта 2026, 07:18

Фото: iStock/Mr-Tigga

В Сумской области операторы ударных БПЛА группировки «Север» ликвидировали украинскую мобильную огневую группу ПВО. Об этом пишет РИА Новости.





Военнослужащий с позывным «Фанат» сообщил, что противник перемещался на замаскированном автомобиле, но российские дронщики смогли их обнаружить.





«Охотники за российскими БПЛА сами превратились в добычу. Уничтожены все их противодронные средства и три человека личного состава», — отметил боец.