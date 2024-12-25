ВС РФ уничтожили пункт дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ

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Армия России нанесла удар по пункту дислокации иностранных наемников и сотрудников СБУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в ежедневной сводке о ходе спецоперации.
«Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации уничтожен пункт дислокации иностранных наемников и СБУ», — говорится в сообщении.
Уточняется, что российские военные также поразили инфраструктуру военных аэродромов противника. Кроме того, удары были нанесены по местам скопления живой силы ВСУ.
Также за минувшие сутки российские системы ПВО сбили пять снарядов РСЗО HIMARS и 119 беспилотников.
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Элина Позднякова