ВС РФ уничтожили робота ВСУ ударом FPV-дрона

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Российские бойцы уничтожили редкую американскую роботизированную машину-носильщика MUTT уничтожили в районе Артёмовска. Об этом сообщает Mash.
Согласно сообщению, машина-носильщик MUTT была передана ВСУ в качестве эксперимента, который провалился. Образец оперативно заметили бойцы подразделения забайкальских «Чёрных волков» и нанесли по нему удар, превратив машину в металлолом.
MUTT предназначена для того, чтобы подвозить боеприпасы подразделениям на линии соприкосновения, а также для эвакуации раненых с поля боя. Она может перевозить до 500 кг и работать без подзарядки около трех суток. Известно, что разработчиками данного агрегата является компания, которая произвела танк Abrams, боевые машины Stryker и LAV.
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