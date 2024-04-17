ВС РФ уничтожили склады боеприпасов украинских боевиков, включая РДК*

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Российские силы уничтожили склады боеприпасов ВСУ, в том числе оперативно-тактической группы «Донецк» и РДК*, об этом сообщили в Минобороны РФ.
«Уничтожены склады боеприпасов оперативно-тактической группы «Донецк», 125-й бригады территориальной обороны ВСУ и террористических формирований РДК*, а также нанесено поражение живой силе и военной технике противника в 132 районах», — сообщили в российском оборонном ведомстве.
Напомним, ранее глава ДНР Денис Пушили сообщил о развитии ситуации на Донецком направлении. По его словам, самые активные бои идут под Авдеевкой и Часов Яром. Пушилин подчеркнул, что назвать точный срок освобождения Часов Яра пока невозможно, однако, совершенно очевидно, что украинской армии рано или поздно придётся покинуть город.
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Евгения Парфентьева