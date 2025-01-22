ВС РФ уничтожили склады ракетно-артиллерийского вооружения и БПЛА ВСУ

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Армия России нанесла групповой удар по складам ракетно-артиллерийского вооружения, БПЛА и горюче-смазочных материалов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ в своей ежедневной сводке о ходе спецоперации.
Удары были нанесены с помощью ракетных войск и артиллерии, а также оперативно-тактической авиацией и ударными беспилотниками.
Отмечается, что удар также пришелся по скоплениям живой силы ВСУ и технике в 136 районах.
В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
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«Нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, беспилотных летательных аппаратов и горюче-смазочных материалов ВСУ», — говорится в сообщении оборонного ведомства России.
Отмечается, что удар также пришелся по скоплениям живой силы ВСУ и технике в 136 районах.
В Минобороны также сообщили, что российские войска продолжают наступательные операции на разных направлениях и участках в Донбассе и в целом в зоне специальной военной операции. Освобождён, в частности, населённый пункт Западное в Харьковской области.
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Элина Позднякова