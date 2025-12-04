ВС РФ уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ
Российские войска уничтожили у Северска три блиндажа ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
На северском направлении операторы беспилотных систем Южной группировки войск успешно продолжили контрбатарейную борьбу. С помощью разведывательных дронов они обнаружили и ликвидировали БТР M113A2 и пикап Вооруженных сил Украины.
Кроме того, ВС РФ уничтожили три блиндажа и один наземный роботизированный комплекс противника.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
